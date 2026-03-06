こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新渡戸文化高等学校と教育連携協定を締結
学校法⼈⽚柳学園は、新渡戸文化高等学校と、教育連携に関する協定を締結いたしました。
学校法⼈⽚柳学園は、新渡戸文化高等学校と、教育連携に関する協定を締結いたしました。
この協定は、双⽅の教育機能について交流・連携を通じて、⾼校⽣の視野を広げ、進路に対する意識や学習意欲を⾼めると共に、⼀層魅⼒ある⾼等学校教育、⼤学教育、専⾨学校教育の活性化を図ることを⽬的としています。今後、出張授業やキャンパス⾒学、相互のキャリア教育や職業教育に関する⽀援、施設・設備の利活⽤などに協⼒して取り組んで参ります。
2⽉19⽇に本学園蒲⽥キャンパスで⾏われた締結式では、新渡戸文化高等学校の小倉 良之校長と本学園の千葉 茂理事⻑が協定書に署名し、教育連携に向けて両校の職員間で意⾒交換が⾏われました。
協定締結式（写真左より、東京工科大学 香川 豊学長、新渡戸文化高等学校 小倉 良之校長、片柳学園 千葉茂理事長）
【協定概要】
締 結 ⽇：2026年2⽉19⽇
連携内容：1. 探究活動に係る連携
2. 出張授業やキャンパス見学など進路指導に係る連携
3. 高校・大学・専門学校の接続プログラムの開発・研究
4. カリキュラム・教材開発の連携
5. その他、双方が協議し同意した事項
対 象 校：東京⼯科⼤学、⽇本⼯学院専⾨学校、⽇本⼯学院⼋王⼦専⾨学校
■新渡戸文化高等学校について
新渡戸文化高等学校は、初代校長・新渡戸稲造の精神を大切に継承しながら、新しい時代の探究学習に力を入れている東京都中野区の私立共学校です。
自ら幸せを創造する「Happiness Creator」の育成を掲げ、生徒一人ひとりが主体的に学ぶ姿勢を尊重する教育を実践しています。
探究学習の特徴は、「クロスカリキュラム」「スタディツアー」です。
教科の枠を超え、企業や地域と連携しながら社会課題の解決に挑むことで、実社会で活きる実践力を養います。
進路指導では、個々の興味を深める「探究進学」、専門性を磨く「フードデザイン」「美術」の3コースを設置。生徒一人ひとりの「好き」を未来のキャリアへと繋げる学びを形にしています。
■学校法人片柳学園について
学校法人片柳学園は、大学・大学院、専門学校、日本語学校を有する総合学園です。
1947年に開校した日本工学院は、東京・蒲田、八王子、北海道・登別にキャンパスを持つ日本最大級の総合専門学校で、クリエイターズ、デザイン、ミュージック、IT、テクノロジー、スポーツ・医療の6カレッジを擁し、これまでに約26万人の卒業生を輩出しています。
1986年に開学した東京工科大学は、東京・蒲田と八王子にキャンパスを構え、コンピュータサイエンス、メディア、工学、応用生物、デザイン、医療保健の6学部および大学院を有しています。
