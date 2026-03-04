立命館大学硬式野球部　有馬伽久・西野啓也ら出場予定　〜慶應義塾大学との記念試合を開催〜

写真拡大 (全7枚)

日時：2026年3月11日（水）10時30分 試合開始

場所：わかさスタジアム京都（京都市右京区）

立命館大学硬式野球部は、学園創立125周年を記念し、2026年3月11日（水）に慶應義塾大学野球部をお招きして、わかさスタジアム京都で記念試合を開催します。

同部は昨年、明治神宮野球場で開催された「第56回明治神宮野球大会（大学の部）」で決勝へ進出し、創部初の準優勝を果たしました。この躍進に大きく貢献した西野啓也捕手（産業社会学部3回生）、第45回日米大学野球選手権大会で侍ジャパン大学代表にも選出された有馬伽久投手（産業社会学部3回生）も本試合に出場を予定しています。

2026年度は「感謝」をチームスローガンに掲げ、日本一を目指しながら、周囲への感謝を忘れず、また感謝される野球人となることを目標に日々の活動に取り組んでいます。

本試合は、長い歴史と実績を誇る慶應義塾大学を迎えて実施するもので、大学間交流を通じた競技力向上と学生の成長機会の創出を目的としています。



日　　　時：　2026年3月11日（水）10時30分　試合開始

試　　　合：　立命館大学 対　慶應義塾大学

会　　　場：　わかさスタジアム京都（京都市右京区）

▼本件に関する問い合わせ先

立命館大学 広報課 覚（かく）

TEL：075-813-8300

メール：r-koho@st.ritsumei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/