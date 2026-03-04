こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
市民参加型イベント「みんなで描くみらいの茨木2026」開催〜みらいを拓く 一歩をつなぐ
日時：2026 年3 月7 日（土）10 時30 分 開始
場所：イオンモール茨木（大阪府茨木市）
立命館大学（所在地：京都府京都市、学長：仲谷善雄）は、イオンモール茨木と共催し、2026 年3 月7 日（土）に市民参加型イベント「みんなで描くみらいの茨木」をイオンモール茨木にて開催します。
本イベントは、両社が連携して進める地域社会共創プロジェクトの一環として、茨木市に在住・在勤・在学する市民の皆さまに、地元企業や自治体、教育機関などが協働して取り組む社会共創の「現在地」をご紹介するものです。地域の未来を共に描き、共に歩む機運を醸成することを目的としています。2025 年に開催したイベントには、計2,700 名の来場がありました。
2 年目となる今回は、学生や企業、地域団体による共創の取り組み紹介をはじめ、全国大会で5 連覇を達成したバトントワリング部による体験企画、立命館大学とガンバ大阪が共同で実施する親子体験企画、VR 型防災体験など、多彩なプログラムを展開します。さらに、モール内を巡って楽しめるスタンプラリーなど、来場者が参加しながらイベント全体を楽しめる企画も実施します。
来場者が「見て、聞いて、体感する」体験を通じて、地域とともに未来を描く機会を創出します。
記
日 時： 2026 年3 月7 日（土）10 時30 分 開始
会 場： イオンモール茨木（大阪府茨木市）
申 込： 不要 ※企画によって要
https://youtu.be/HT4DDlrqnpE?si=czrvjHksT8Q1bLdO
参加した市民の数は2,700人強！キャンパスから出て、多くの市民に向け社会共創の取り組み成果を共有
▼本件に関する問い合わせ先
立命館大学 広報課
TEL：075-813-8300
メール：r-koho@st.ritsumei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
