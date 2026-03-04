¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌë·Ê¤ò¡Ö¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¡×¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤ò³«È¯¡Û¹ñºÝ¹âÀì¡¡ÂçÄÍºî°ì¶µ¼ø¡¦ÎÓ Æ»Âç¶µ¼ø
Âç³ØÄÌ¿®¤«¤éÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂçÄÍ ºî°ì¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¡Ê¹Åç¸©¹Åç»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖIDW2025¡ÊThe 32nd International Display Workshops¡Ë¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Best Paper Award ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¡ÖÌë·Ê¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Î°õºþÊý¼°¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤ÊÌë·Ê¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂçÄÍ ºî°ì¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¡Ê¹Åç¸©¹Åç»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖIDW2025¡ÊThe 32nd International Display Workshops¡Ë¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Best Paper Award ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IDW¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤È²èÁü½èÍýÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤¦¡¢¹ñºÝÅª¤ËºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¡ÖÌë·Ê¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Î°õºþÊý¼°¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤ÊÌë·Ê¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë·Ê¤ò¡Ö¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¡×¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿
¡Ú¼õ¾ÞÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§
Printable Moderate-Dynamic-Range (MDR) Image Generation Employing High-Dynamic-Range (HDR) Image Capture Technology Aligned with Human Circadian Behavior
¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡Ë
¿Í´Ö¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡ÊHDR¡Ë»£±Æ²èÁü¤«¤é¤Î°õºþ²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡ÊMDR¡Ë²èÁü¤ÎÀ¸À®µ»½Ñ
¢£Ãø¼Ô¡§
•ÂçÄÍ ºî°ì¡Ê¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ë
•ÎÓ Æ»Âç¡Ê¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ë
•ÈæÎÉ ¾Í»Ò¡Ê¼¯»ùÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë
•´ä°æÅÄ Ááµª¡Ê¼¯»ùÅçÅ·Ê¸´Û¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë
¢£ ¸¦µæ¤Î³µÍ×
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¡ÖÌë·Ê¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¡¦Í¼Êý¤Î¸÷´Ä¶¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï 10⁵¡§1 °Ê¾å¤ÎÄ¶¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸ ¤ò»ý¤Á¡¢¿Í´Ö¤Ï¡ÖÇöÌÀ»ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ë³ÐÆÃÀ¤Ç¤³¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÎÎ°è¤òÃÎ³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨²èÁü¡ÊSDR¡§Standard Dynamic Range¡Ë¤Ï Ìó200¡§1°Ê²¼ ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤·¤«°·¤¨¤º¡¢Ìë·Ê¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
•ÌÀ¤ë¤¤¸÷¸»¤¬ÇòÈô¤Ó¤¹¤ë
•°ÅÉô¤¬¹õ¤¯ÄÙ¤ì¡¢³¬Ä´¤¬¼º¤ï¤ì¤ë
•¼ÂºÝ¤ÎÆù´ã¤Ç¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
•°õºþ¤¹¤ë¤È²è¼Á¤¬¹¹¤ËÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë
ÂçÄÍ¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢HDR¡ÊHigh-Dynamic-Range¡Ë»£±Æµ»½Ñ¤È¡¢¿Í´Ö¤Î ³µÆü¥ê¥º¥à¡Ê¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥ê¥º¥à¡Ë ¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈ¼«¤Î»ë³Ð¥â¥Ç¥ë¡ÖNormalized Visual Percept¡ÊNVP¡Ë¡×¤ò±þÍÑ¤·¡¢MDR¡ÊModerate-Dynamic-Range¡Ë²èÁü ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²èÁü·Á¼°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ ¿Í´Ö¤Î»ë³Ð¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯2ÃÊ³¬ÊÑ´¹½èÍý
HDR ¢ª hSDR1 ¢ª hMDR2 ¤È¤¤¤¦2ÃÊ³¬¤Î²èÁüÊÑ´¹Êý¼°¤ò³«È¯¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüÆâ¤Î»ë³ÐÊÑ²½¡ÊÄ«¡¿Ãë¡¿Í¼¡¿Ìë¡Ë¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎGTM*3¥«¡¼¥Ö ¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ìë·Ê¤Î¼«Á³¤ÊºÆ¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1 hyper-realistic SDR
*2 hyper-realistic MDR
*3 Global-Tone-Mapping
»²¹Í¿Þ£±¡¡½¾Íèµ»½Ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¡§(1) º¸¾å¤¬ÊªÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¤HDR¤Î¼Ì¿¿¡ÊÃë´Ö¸«¤ë¤È¿¿¤Ã°Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ë¡¢(2) ±¦¾å¤¬½¾Íè¤ÎSDR²èÁü¡ÊÃë´Ö¸«¤ë¤È¿§¤¬Ç»¤¯¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È°ÅÉô¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢(3) º¸²¼¤¬£È£Ä£Ò¥È¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¾Íè¤Î²þÎÉµ»½Ñ¡ÊÃë´Ö¸«¤ë¤È¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï°Å¤¯¸«¤¨¤ë¡Ë¡¢(4) Äó°Æ¼êË¡¡ÊhMDR¡Ë¤Ç¤Ï¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Î²èÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¡¢°õºþ¤â²ÄÇ½¡£
¢ Ìó30¡§1¤ÎÄã¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¤â¡È¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¡É²èÁü¤òÀ¸À®
¶ËÃ¼¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤ò°µ½Ì¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎÃÎ³Ð¤Ë½ÅÍ×¤Ê ¸÷¸»¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÀ°Å¹½Â¤¤ä¿§¥È¡¼¥ó ¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î°õºþÊý¼°¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤ÊÌë·Ê¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£ ¹â²Á¤Ê¸÷Âô»æ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÉáÄÌ»æ¡Ê¥Þ¥Ã¥È»æ¡Ë¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á°õºþ¤¬²ÄÇ½
°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥È»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½¾ÍèSDR°õºþ¤è¤ê ÃÎ³ÐÅª¼«Á³¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Â¸³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜ¸¦µæ¤Î³×¿·À
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ÇÈó¾ï¤Ë³×¿·Åª¤Ç¤¹¡£
¡ü Ìë·Ê°õºþ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸Â³¦¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿
ÊªÍýÅª¤Ë¤Ï Ä¶¹â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸ ¤ÎÌë·Ê¤ò¡¢¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¥ì¥ó¥¸¡ÊÌó30¡§1¡Ë¤Ç¼«Á³¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë ÅÀ¤¬¡¢È¯É½¼Ô¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤êÀ¤³¦½é¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿Í´Ö¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤ò²èÁü½èÍý¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¿·È¯ÁÛ
Á°²ó¤ÎÊó¹ð¡Êhttps://www.ict-kanazawa.ac.jp/2024/07/23/28292¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¡ÖÄ«·¿¡¿Ìë·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ ¸Ä¿Íº¹¤¢¤ëÌÀ¤ë¤µÃÎ³Ð ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼êË¡¼«ÂÎ¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢²èÁü½èÍýÊ¬Ìî¤Ë¿·¤¿¤ÊÍýÏÀÅªÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ãë´Ö¤È¤Ï³ÊÃÊ¤ËÌÀ°Å¤ÎÃÎ³ÐÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ëÌë´Ö¤Î¿Í´Ö¤Î»ë³ÐÆÃÀ¡ÖÇöÌÀ»ë¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò»Ï¤á¤ÆGTM¥«¡¼¥Ö¤Ë¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü Ãë´Ö¤Î¼¼Æâ¤Ç°õºþ²èÁü¤ò¸«¤Æ¤â¡ÖÍ¼Êý¤äÌë¤Î¸÷¸»¡×¤ò¼«Á³¤ËÃÎ³Ð¤Ç¤¤ë
¡Ö°õºþÊª¤ÏÈ¿¼Í¸÷¡¢¸÷¸»¤Î¼Á´¶¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¿Í´Ö¤Î»ë³ÐÆÃÀ¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°õºþÊª¤Ç¤â ¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¸½¾Ý¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢IDW2025¤Ë¤ª¤±¤ë ºÇÍ¥½¨ÏÀÊ¸¾Þ¡ÊBest Paper Award¡Ë ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
•Ìë·Ê¼Ì¿¿¡¦Å·ÂÎ¼Ì¿¿¤Î¹âÉÊ¼Á°õºþ
•ÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Åù¤ÎÈ¿¼Í·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ø¤Î±þÍÑ
•Èþ½Ñ¡¦Ê¸²½ºâ¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÊ¬Ìî¤Ç¤Î¡È¸½¾ì¤Î¸÷¡É¤ÎºÆ¸½
•ËÉºÒ¡¦¸òÄÌÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÌë´Ö»ëÇ§´Ä¶¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤Þ¤¿¡¢ÂçÄÍ¶µ¼ø¤Ïº£¸å¡¢¼¼ÆâHDR´Ä¶¤ÎºÆ¸½µ»½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ê¥ó¥¯¡Ê»²¹Í¡Ë
•IDW2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.idw.or.jp/index.html
•IDW Awards
https://www.idw.or.jp/award.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø´ë²èÉô¹Êó²Ý
¹ñºÝ¹âÀìÃ´Åö¡§´ë²èÉô¡¡»ÖÂë±ÑÃË
½»½ê¡§¡Ú¶âÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¡ÛÀÐÀî¸©¶âÂô»Ôµ×°Â2-270 TEL 076-248-1080¡¡¡ÚÇò»³Ï¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Û ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔÀ¥¸ÍÃ¤3-1
TEL¡§ÅÅÏÃ 076-246-4784
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÎÂçÄÍ ºî°ì¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¡Ê¹Åç¸©¹Åç»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖIDW2025¡ÊThe 32nd International Display Workshops¡Ë¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Best Paper Award ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¡ÖÌë·Ê¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Î°õºþÊý¼°¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤ÊÌë·Ê¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
IDW¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤È²èÁü½èÍýÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤¦¡¢¹ñºÝÅª¤ËºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¡ÖÌë·Ê¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Î°õºþÊý¼°¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤ÊÌë·Ê¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë·Ê¤ò¡Ö¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¡×¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿
¡Ú¼õ¾ÞÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§
Printable Moderate-Dynamic-Range (MDR) Image Generation Employing High-Dynamic-Range (HDR) Image Capture Technology Aligned with Human Circadian Behavior
¡ÊÆüËÜ¸ìÌõ¡Ë
¿Í´Ö¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡ÊHDR¡Ë»£±Æ²èÁü¤«¤é¤Î°õºþ²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡ÊMDR¡Ë²èÁü¤ÎÀ¸À®µ»½Ñ
¢£Ãø¼Ô¡§
•ÂçÄÍ ºî°ì¡Ê¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ë
•ÎÓ Æ»Âç¡Ê¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ë
•ÈæÎÉ ¾Í»Ò¡Ê¼¯»ùÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë
•´ä°æÅÄ Ááµª¡Ê¼¯»ùÅçÅ·Ê¸´Û¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë
¢£ ¸¦µæ¤Î³µÍ×
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢¡ÖÌë·Ê¤ò¸«¤¿¤Þ¤Þ¤Î°õ¾Ý¤ÇÉáÄÌ»æ¤Ë°õºþ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¡¦Í¼Êý¤Î¸÷´Ä¶¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï 10⁵¡§1 °Ê¾å¤ÎÄ¶¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸ ¤ò»ý¤Á¡¢¿Í´Ö¤Ï¡ÖÇöÌÀ»ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ë³ÐÆÃÀ¤Ç¤³¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÎÎ°è¤òÃÎ³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨²èÁü¡ÊSDR¡§Standard Dynamic Range¡Ë¤Ï Ìó200¡§1°Ê²¼ ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤·¤«°·¤¨¤º¡¢Ìë·Ê¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
•ÌÀ¤ë¤¤¸÷¸»¤¬ÇòÈô¤Ó¤¹¤ë
•°ÅÉô¤¬¹õ¤¯ÄÙ¤ì¡¢³¬Ä´¤¬¼º¤ï¤ì¤ë
•¼ÂºÝ¤ÎÆù´ã¤Ç¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
•°õºþ¤¹¤ë¤È²è¼Á¤¬¹¹¤ËÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë
ÂçÄÍ¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢HDR¡ÊHigh-Dynamic-Range¡Ë»£±Æµ»½Ñ¤È¡¢¿Í´Ö¤Î ³µÆü¥ê¥º¥à¡Ê¥µ¡¼¥«¥Ç¥£¥¢¥ó¥ê¥º¥à¡Ë ¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈ¼«¤Î»ë³Ð¥â¥Ç¥ë¡ÖNormalized Visual Percept¡ÊNVP¡Ë¡×¤ò±þÍÑ¤·¡¢MDR¡ÊModerate-Dynamic-Range¡Ë²èÁü ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²èÁü·Á¼°¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ ¿Í´Ö¤Î»ë³Ð¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯2ÃÊ³¬ÊÑ´¹½èÍý
HDR ¢ª hSDR1 ¢ª hMDR2 ¤È¤¤¤¦2ÃÊ³¬¤Î²èÁüÊÑ´¹Êý¼°¤ò³«È¯¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüÆâ¤Î»ë³ÐÊÑ²½¡ÊÄ«¡¿Ãë¡¿Í¼¡¿Ìë¡Ë¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎGTM*3¥«¡¼¥Ö ¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ìë·Ê¤Î¼«Á³¤ÊºÆ¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1 hyper-realistic SDR
*2 hyper-realistic MDR
*3 Global-Tone-Mapping
»²¹Í¿Þ£±¡¡½¾Íèµ»½Ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¡§(1) º¸¾å¤¬ÊªÍýÅª¤ËÀµ¤·¤¤HDR¤Î¼Ì¿¿¡ÊÃë´Ö¸«¤ë¤È¿¿¤Ã°Å¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ë¡¢(2) ±¦¾å¤¬½¾Íè¤ÎSDR²èÁü¡ÊÃë´Ö¸«¤ë¤È¿§¤¬Ç»¤¯¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È°ÅÉô¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢(3) º¸²¼¤¬£È£Ä£Ò¥È¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¾Íè¤Î²þÎÉµ»½Ñ¡ÊÃë´Ö¸«¤ë¤È¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï°Å¤¯¸«¤¨¤ë¡Ë¡¢(4) Äó°Æ¼êË¡¡ÊhMDR¡Ë¤Ç¤Ï¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Î²èÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¡¢°õºþ¤â²ÄÇ½¡£
¢ Ìó30¡§1¤ÎÄã¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¤â¡È¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¡É²èÁü¤òÀ¸À®
¶ËÃ¼¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤ò°µ½Ì¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎÃÎ³Ð¤Ë½ÅÍ×¤Ê ¸÷¸»¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÀ°Å¹½Â¤¤ä¿§¥È¡¼¥ó ¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î°õºþÊý¼°¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡Ö¼«Á³¤ÊÌë·Ê¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£ ¹â²Á¤Ê¸÷Âô»æ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÉáÄÌ»æ¡Ê¥Þ¥Ã¥È»æ¡Ë¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á°õºþ¤¬²ÄÇ½
°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥È»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½¾ÍèSDR°õºþ¤è¤ê ÃÎ³ÐÅª¼«Á³¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼Â¸³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜ¸¦µæ¤Î³×¿·À
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ÇÈó¾ï¤Ë³×¿·Åª¤Ç¤¹¡£
¡ü Ìë·Ê°õºþ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸Â³¦¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿
ÊªÍýÅª¤Ë¤Ï Ä¶¹â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸ ¤ÎÌë·Ê¤ò¡¢¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¥ì¥ó¥¸¡ÊÌó30¡§1¡Ë¤Ç¼«Á³¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë ÅÀ¤¬¡¢È¯É½¼Ô¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤êÀ¤³¦½é¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿Í´Ö¤Î³µÆü¥ê¥º¥à¤ò²èÁü½èÍý¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¿·È¯ÁÛ
Á°²ó¤ÎÊó¹ð¡Êhttps://www.ict-kanazawa.ac.jp/2024/07/23/28292¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¡ÖÄ«·¿¡¿Ìë·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ ¸Ä¿Íº¹¤¢¤ëÌÀ¤ë¤µÃÎ³Ð ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼êË¡¼«ÂÎ¤¬ÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢²èÁü½èÍýÊ¬Ìî¤Ë¿·¤¿¤ÊÍýÏÀÅªÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ãë´Ö¤È¤Ï³ÊÃÊ¤ËÌÀ°Å¤ÎÃÎ³ÐÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ëÌë´Ö¤Î¿Í´Ö¤Î»ë³ÐÆÃÀ¡ÖÇöÌÀ»ë¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò»Ï¤á¤ÆGTM¥«¡¼¥Ö¤Ë¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü Ãë´Ö¤Î¼¼Æâ¤Ç°õºþ²èÁü¤ò¸«¤Æ¤â¡ÖÍ¼Êý¤äÌë¤Î¸÷¸»¡×¤ò¼«Á³¤ËÃÎ³Ð¤Ç¤¤ë
¡Ö°õºþÊª¤ÏÈ¿¼Í¸÷¡¢¸÷¸»¤Î¼Á´¶¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¿Í´Ö¤Î»ë³ÐÆÃÀ¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°õºþÊª¤Ç¤â ¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¸½¾Ý¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢IDW2025¤Ë¤ª¤±¤ë ºÇÍ¥½¨ÏÀÊ¸¾Þ¡ÊBest Paper Award¡Ë ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
•Ìë·Ê¼Ì¿¿¡¦Å·ÂÎ¼Ì¿¿¤Î¹âÉÊ¼Á°õºþ
•ÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Åù¤ÎÈ¿¼Í·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ø¤Î±þÍÑ
•Èþ½Ñ¡¦Ê¸²½ºâ¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÊ¬Ìî¤Ç¤Î¡È¸½¾ì¤Î¸÷¡É¤ÎºÆ¸½
•ËÉºÒ¡¦¸òÄÌÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÌë´Ö»ëÇ§´Ä¶¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤Þ¤¿¡¢ÂçÄÍ¶µ¼ø¤Ïº£¸å¡¢¼¼ÆâHDR´Ä¶¤ÎºÆ¸½µ»½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ê¥ó¥¯¡Ê»²¹Í¡Ë
•IDW2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.idw.or.jp/index.html
•IDW Awards
https://www.idw.or.jp/award.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø´ë²èÉô¹Êó²Ý
¹ñºÝ¹âÀìÃ´Åö¡§´ë²èÉô¡¡»ÖÂë±ÑÃË
½»½ê¡§¡Ú¶âÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¡ÛÀÐÀî¸©¶âÂô»Ôµ×°Â2-270 TEL 076-248-1080¡¡¡ÚÇò»³Ï¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Û ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔÀ¥¸ÍÃ¤3-1
TEL¡§ÅÅÏÃ 076-246-4784
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/