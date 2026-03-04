こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
VELOが「DIGGIN DEEP 2026 DAIKANYAMA」にて特設ブースを出展
BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、2026年3月7日（土）、8日（日）に代官山T-SITEで開催される野外カルチャーマーケット「DIGGIN DEEP 2026 DAIKANYAMA」に協賛し、会場内にオーラルたばこ「VELO」の特設ブースを出展します。（公式サイト詳細ページ3月6日公開予定：https://campaign.velo.com/jp/ja/oral-tobacco/news）
本ブースでは、最新のキャンペーンテーマ「その瞬間をREMIX」をコンセプトに、吸わなくてもいい喫煙所「VELO トロピカルフォレスト」デザインの専用エリアを展開。2月2日に販売を開始した新製品「ベロ・スムース・ペパーミント・ミディアム」を含むVELO製品の展示・トライアル体験に加え、VELO缶を使用したゲーム形式の体験企画を実施し、楽しみながらブランドや製品への理解を深めていただける機会を提供します。
イベント概要
■ DIGGIN DEEP 2026 DAIKANYAMA
日程：2026年3月7日（土）、8日（日）
時間：12:00〜19:00
会場：代官山T-SITE 屋外スペース内
来場者向けのサービス
VELOのトライアル体験およびメンバー登録（※1）を行った来場者を対象に、VELO缶を使用したミニゲーム「REMIX DROP」を実施します。缶を上から投入し、「WIN」の穴に入れば素敵な景品（※2）をプレゼント。楽しみながらVELOへの理解を深められる体験を用意しています。
VELO展示 /トライアル体験対象製品
VELO製品紹介
■ オーラルたばこ「VELO」
オーラルたばこ「VELO」は、白いパウチを唇の内側にセットするだけで、たばこの刺激を味わえるスウェーデン生まれの無煙たばこです。火やデバイスを使用せず、たばこ葉を燃焼も加熱もしないため、煙やニオイが発生せず、いつでもどこでも使用できることが特長です。
たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどを使用した純白パウチ製品であり、その性質上、改正健康増進法の対象外となっています。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99％低減（※5）されており、健康リスク低減の可能性を秘めた（※6）選択肢の一つです。
日本では2020年2月に福岡県で発売を開始し、その後販売チャネルを拡大してきました。今後も、多様な刺激やフレーバーの製品を展開し、より幅広い使用シーンでの選択肢を提案してまいります。
■ オーラルたばこ「VELO」製品一覧
※1 すでにメンバー登録を完了されている方はそのままゲームにご参加いただけます。
※2 景品はなくなり次第配布終了となります。
※3 本製品中にベリー類やフルーツの果実や果汁は含まれていません。
※4 本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。
※5 本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。
※6 紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。
オーラルたばこ「VELO」について
製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからご覧いただけます。
VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow™（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。
達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni™』に詳しく記されています。
BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。オーラルたばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。