¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¢¹ÅçÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¡ÖÎäÅà¥¤¥Á¥´¡Ê²Ã¹©ÉÊ¡Ë¤Î´Ö¿©¡×¤Ë¤è¤ë¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§
¡Á»þ´Ö±ÉÍÜ³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡È¸¤¤¤ª¤ä¤Ä¡É¤¬Í¼¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤òÍÞÀ©¡Á¡¡ÆüËÜÇÀ·Ý²½³Ø²ñ2026Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ç¤ÎÈ¯É½¡¢¹ÅçÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¹Âç¤¤Æ¤ß¤ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Î³«ºÅ
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄÉÒºÈ¡¢°Ê²¼¥¢¥ò¥Ï¥¿)¤È¡¢¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡°å·Ï²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ÅÄ¸¶Í¥½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢´Ö¿©¤È¤·¤ÆÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÍ¼¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡ÖÆüËÜÇÀ·Ý²½³Ø²ñ2026Ç¯ÅÙµþÅÔÂç²ñ¡×¤Ë¤Æ3·î10Æü¤ËÈ¯É½¤·¡¢¹ÅçÂç³Ø¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂè10²ó ¹Âç¤¤Æ¤ß¤ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡×(3·î14Æü¡Á15Æü³«ºÅ)¤Ë¤Æ¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯ÆüËÜ21(Âè»°¼¡)¡×¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í1Æü200g¤Î²ÌÊªÀÝ¼è¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀÝ¼èÎÌ¤ÏÌÜÉ¸ÃÍ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÆü¡¹¤Î¿©À¸³è¤Ø¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼ê·Ú¤Ë¿©À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÄó°Æ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´Ö¿©¤ÎÀÝ¼è¤¬¼¡¤Î¿©»ö¤Î·ìÅüÃÍ¿ä°Ü¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¡×¤ËÃíÌÜ¤·¡¢´Ö¿©¤Î¼ïÎà¤¬Í¼¿©¸å¤Î·ìÅüÊÑÆ°¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÍ×ÅÀ¡Û
¢£ÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)ÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¡×¤ò³ÎÇ§
Í¼¿©Á°¤Î´Ö¿©¤È¤·¤ÆÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎÍ¼¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿©¸å¤ÎµÞ·ã¤Ê·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì´É¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)¤ÎÆÃÄ§
ÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)¤ÏÆ±¤¸Ãº¿å²½ÊªÎÌ¤ò´Þ¤à¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÀÝ¼èÄ¾¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤¬´Ë¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ë¥¯¥È¡¼¥¹(²ÌÅü)¤Ï¼ç¤Ë´ÎÂ¡¤ÇÂå¼Õ¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¥³¡¼¥¹(¥Ö¥É¥¦Åü)¤ËÈæ¤Ù¤Æ·ìÅüÃÍ¤òÄ¾ÀÜ¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¿ä»¡
ÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Å¬µ¹Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍ¼¿©Á°¤Î·ìÃæÍ·Î¥»éËÃ»ÀÃÍ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ·Î¥»éËÃ»À¤ÎÄã²¼¤¬¼¡¤Î¿©»ö(Í¼¿©)¤ÎºÝ¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤ä¤¹¤µ¤ò½õ¤±¡¢·ìÅüÍÞÀ©¤Ë´óÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¸³³µÍ×¡Û
·ò¾ï¤ÊÀ®¿Í24Ì¾(Ê¿¶ÑÇ¯Îð23.5ºÐ)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥é¥ó¥À¥à²½¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼Èæ³Ó»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£17:00¤Ë°Ê²¼¤Î4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î´Ö¿©(³ÆÌó76kcal¤ËÄ´À°)¤òÀÝ¼è¤·¡¢19:00¤ÎÍ¼¿©¸å¤Î·ìÅüÊÑÆ°¤òÏ¢Â³·ìÅüÂ¬Äê´ï(CGM)¤ÇÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1.ÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)80g
2.¤»¤ó¤Ù¤¤
3.¥¯¥Ã¥¡¼
4.´Ö¿©¤Ê¤·
¢£·ë²Ì¡¡§´Ö¿©»þ¤Î·ìÅü¾å¾º¤â´Ë¤ä¤«
´Ö¿©ÀÝ¼èÄ¾¸å¤Î·ìÅüÊÑÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)·²¤Ï¤»¤ó¤Ù¤¤·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·ìÅü¾å¾º¤¬Í°Õ¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ë²Ì¢¡§´Ö¿©¤ËÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¼¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¡×¤ò³ÎÇ§
Í¼¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎäÅà¥¤¥Á¥´(²Ã¹©ÉÊ)·²¤ª¤è¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤·²¤Ï´Ö¿©¤Ê¤··²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ°Õ¤ÊÍÞÀ©(¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì)¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¹â»é¼Á¤Î¥¯¥Ã¥¡¼·²¤Ç¤Ï¤³¤Î¸ú²Ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢Í·Î¥»éËÃ»À¤ª¤è¤Ó·ìÅüÃÍ¤Î¿ä°Ü¤«¤é¤Î¿ä»¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃÍ¤ÎÄ¾ÀÜÂ¬Äê¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸¦µæ¤Ï¹Åç¸©¾¦¹©Ï«Æ¯¶É¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ·ò¹¯¡¦°åÎÅ´ØÏ¢»º¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÇÀ·Ý²½³Ø²ñ2026Ç¯ÅÙµþÅÔÂç²ñ¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§´Ö¿©¤Î¼ïÎà¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¤Î¸¡Æ¤
Æü¡¡Äø¡¡¡§3·î10Æü
È¯É½¼Ô¡¡¡§¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡°å·Ï²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¡¡ÅÄÆ¬ÐÒçý
Âç²ñ¾ðÊó¡§https://www.jsbba.or.jp/2026/
¡Ú¹ÅçÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¡Ö¹Âç¤¤Æ¤ß¤ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Î³«ºÅ¡Û
¹ÅçÂç³Ø¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¸¦µæÀ®²Ì¤òÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè10²ó ¹Âç¤¤Æ¤ß¤ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§»þ´Ö±ÉÍÜ³Ø¡ß¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡ÁÂÎ¤Î»þ·×¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ÎÁª¤ÓÊý¡Á
Æü¡¡Äø¡¡¡§3·î14Æü(ÅÚ)¡Á15Æü(Æü)¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸áÁ°¤ÎÉô¡¡10¡§00¡Á12¡§00¡¿¸á¸å¤ÎÉô¡¡13¡§00¡Á15¡§00
¾ì¡¡½ê¡¡¡§¹ÅçÂç³Ø¤¤Æ¤ß¤ó¤µ¤¤¥é¥Ü(¹Åç±ØÆî¸ý¡¡JP¥Ó¥ë2F)
Èñ¡¡ÍÑ¡¡¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¹Ö¡¡»Õ¡¡¡§¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡°å·Ï²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¡¡ÅÄ¸¶Í¥½Ú¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡°å·Ï²Ê³Ø¸¦µæ²Ê ¸ø½°±ÒÀ¸³Ø¡¡ÅÄÆ¬ÐÒçý
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡§
¡¦¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤òËÉ¤°¿©¤ÙÊý¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð
¡¦ÉáÃÊ¤ÎÌîºÚ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ
¡¦1Æü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÀÝ¼èÌÜÉ¸200g¤ÎÉáµÚ³èÆ°
¥¢¥ò¥Ï¥¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀÝ¼èÎÌ¸þ¾å¤È·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ÎÄó°Æ¤òÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶ñ¸½²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥ò¥Ï¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼
¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-4-13¡¡
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
