2025年12月に金融庁が発表した「地域金融力強化プラン(※)」では、地域金融機関の業務効率化・負担軽減に向けた取り組みとして、「複数の金融機関による、内部監査の共同化のための方策の検討や、システムの合理化・持続化等のための共同利用の推進」が記載されました。



※https://www.fsa.go.jp/news/r7/20251219/20251219.html



PwC Japan監査法人には、以下の専門人材が多数在籍しており、地域金融機関の共同化支援が可能と考えられることから、具体的な支援を検討する支援室を設置することにしました。

都市銀行・地方銀行の出身者、金融庁勤務経験者などの​金融サービスの専門性を有する人材マネロン、サイバーセキュリティ、サードパーティリスク等の​非財務リスクの専門性を有する人材デジタル社会に必要なデジタルリテラシーを有し、かつ時代に合わせてリテラシーをアップデートできる人材

また、上記人材を支えるテクノロジー基盤、AIガバナンスに関する最先端の知見も有しております。



なお、従来のPwC Japan監査法人が各行にサービスを提供する方式に比べ、共同化では、参加する組織でコストを分担する形となるため、コスト削減につながると考えています。



PwC Japan監査法人は、人口減少・少子高齢化などの環境変化に直面する地域において、地域経済を支える地域金融の重要性が高まっていることを踏まえ、地域金融機関の業務効率化・負担軽減に向けた取り組みを推進します。サイバーセキュリティ、マネーローンダリング対策、サードパーティリスク、内部監査といった領域の専門人材の確保が困難な中、これらの分野に強みを持つPwC Japan監査法人が共同化を強力にご支援し、PwCのPurposeである「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」の実現を目指します。





