Å´Æ»»ö¶È¼Ô½é¡ª¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ°È÷³È½¼¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤òÀßÎ©
»°±º»ÔÁ´°è¤Ç¡ÖHELLO CYCLING¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï
»°±º³¤´ß±ØÁ°¡¦»°ºê¸ý±ØÁ°¤Ï¤¸¤á»ÔÆâ¤Ë1£µµòÅÀ°Ê¾å³«Àß
¡¡µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó ¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÌÌî ½Ó¡¤°Ê²¼ ¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¡Ë¤Ï¡¤¡Ö»°±º»Ô¥¨¥ê¥¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¡¤OpenStreet³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¹©Æ£ ÃÒ¾´¡¤°Ê²¼ OpenStreet¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖHELLO CYCLING¡×¡Ê°Ê²¼ HELLO CYCLING¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò2026Ç¯£²·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é»°±º»ÔÆâÁ´°è¤Ç½ç¼¡±Ä¶È³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»°±º»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤â±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È»°ºê¸ý±ØÁ°£±µòÅÀ¤ÇHELLO CYCLING¤òÅ¸³«¤·¡¤´Ñ¸÷ÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²óÍ·À¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¤»°±º»ÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ´üÄÌ³Ø¤äÇã¤¤ÊªÅù¤ÎÆü¾ïÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¾è¤ê¼Î¤Æ²ÄÇ½¤Ê¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»°±º»Ô¥¨¥ê¥¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤Ç¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤¬¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°èÏ¢·È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤äÃÏ°èÆÃÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¤Â¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤[À§»Þ1]»°±º»Ô¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÎÆó¼¡¸òÄÌÌÖ¤Î³È½¼¤È²óÍ·À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¤HELLO CYCLING¤Î¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥×¤ò»°±º³¤´ß±ØÁ°¡¤»°ºê¸ý±ØÁ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¤»ÔÆâ¤ª¤è¤½15¤«½ê°Ê¾å¤Î¿·µ¬³«Àß¤ò2026Ç¯£³·î¤Ë¹Ô¤¤¡¤ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤È¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¤Ï¡¤º£¸å¤ânewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤Î°ì´Ä¤Ç»°±º»ÔÆâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±èÀþÁ´°è¤Ç¤ÎÆó¼¡¸òÄÌÌÖ¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¤ÃÏ°è¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¡Ö»°±º»Ô¥¨¥ê¥¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËÀß¡¡¡¡Î©¡¡2025Ç¯12·î£³Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ê2¡Ë¹½À®´ë¶È¡¡µþµÞÅÅÅ´¡¤¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹
¡Ê3¡ËÌÜÅª
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤äÃÏ°èÆÃÀ¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¤¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¤Ø¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍÑÃÏ¾ðÊó¤ÎÏ¢·È¤ä¶¦Æ±¤Ç¤ÎÀßÃÖÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¤Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
£²¡¥¡ÖHELLO CYCLING¡×¤Î»°±º»ÔÆâÁ´°è¤Ç¤Î±Ä¶È³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë±Ä¶È³«»ÏÆü¡¡¡¡ 2026Ç¯£²·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ê2¡ËÆ³Æþ¥µ¡¼¥Ó¥¹
¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖHELLO CYCLING¡×¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¡Ë
¡Ê3¡ËÍøÍÑÊýË¡¡¡¡¡HELLO CYCLING¥¢¥×¥ê¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤¦¤¨¡¤¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê4¡Ë£Õ£Ò£Ì
HELLO CYCLING¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡https://www.hellocycling.jp/
HELLO CYCLING¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¡https://www.hellocycling.jp/app/openapp
£³¡¥»°±º»Ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ÒÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://digitalpr.jp/table_img/2357/129268/129268_web_1.png
£´¡¥»°±º»ÔÆâ¤Ë¤Æ³«Àß¤¹¤ëHELLO CYCLING¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»°±º³¤´ß±ØÁ°¡¤»°ºê¸ý±ØÁ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¤»ÔÆâ¤Ë½ç¼¡ÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÀßÃÖ¾ðÊó¤Ï¡¤HELLO CYCLING¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://www.hellocycling.jp/map/¡Ë
£µ¡¥µþµÞ±èÀþ¤Ç³«ÀßºÑ¤ß¤Î¼ç¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ý¡¼¥È¤Î½êºßÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤newcal¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡https://newcal.jp/map/
»²¡¡¹Í
£±¡¥³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡ËµþµÞÅÅÅ´
µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ê±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¤±èÀþÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµþµÞ±èÀþ¤Ë140µòÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡ËOpenStreet
OpenStreet¤Ï¡¤ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤äÅÅÆ°¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHELLO CYCLING¡×¡¤¾®·¿EV¡¤¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHELLO MOBILITY¡×¤ò28ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÅ¸³«¤·¡¤Ìó11,600¥«½ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾Âæ¿ô¤ÏÌó50,700Âæ¤òÄ¶¤¨¡¤Ìó465Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹
¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¤Ï¡¤µþµÞÅÅÅ´¤È2022Ç¯£··î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤¿¡Ö¿·¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¤¿±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À³èÀ²½Ï¢·È¶¨Äê¡×¤Î¤â¤È¡¤Â¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òµþµÞÅÅÅ´¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï100¤«½ê°Ê¾å¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¤»°±ºÈ¾Åç¤Ç¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆµþµÞÅÅÅ´¤Ï¤¸¤á³Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÃÏ°è³èÀ¡¤£²¼¡¸òÄÌ²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸³è·÷¤Ë¤ª¤±¤ë±Ø¤«¤éÀè¤Î£²¼¡¸òÄÌ¤ä¡¤¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¾è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê´Ñ¸÷·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë³èÆ°¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¤·¤Æ¡¤newcal¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µòÅÀ³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¡¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¤¾Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë±Ø¼þÊÕ¤ä¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ø¤Î¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦Æ±ÀßÃÖ¡Önewcal¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×
¡¡newcal¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Åù¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤ÎµòÅÀ¡ÊÂß½Ð¥Ý¡¼¥È¡Ë¤ò¶¦Æ±¤Ç³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¡¦¹â²Í²¼Åù¤Î¼ÒÍÃÏ¡¤ÃÏ°èÅ¹ÊÞ¡¤¸ø±àÅù¤Î¶áÎÙÍÑÃÏ¤Ë¿·Àß¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¾ðÊó¤òMaaS¸¡º÷¤ØÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¤ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¡¤Áð¤Îº¬Åª¤ÊµòÅÀ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¤µþµÞ±èÀþ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Àè¿ÊÃÏ°è²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÂ¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤ÉÃÏ°è¸òÄÌ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤ÎÁÈÀ®
¡¡2024Ç¯¤Ë¡¤ê¥É¥³¥â¡¦¥Ð¥¤¥¯¥·¥§¥¢¤ª¤è¤ÓêLuup¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³È½¼¤òÄÌ¤¸¤¿±èÀþ²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¤²£ÉÍÃÏ¶è¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÅ´Æ»¡¤¥·¥§¥¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¤¿å¾å¸òÄÌ¤Ê¤É¸òÄÌ»ö¶È¼Ô£·¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÆâ´Ø³°ÅÔ»Ô¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤òÁÈÀ®¤·¡¤¾ÍèÅª¤ÊMaaSÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥ÈÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¤»°±ºÈ¾Åç¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¤¿ÀÆàÀî¸©¤ª¤è¤Óê¥µ¥ó¥ª¡¼¥¿¥¹¤È¡¤Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿£³¼ÔÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¤ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äMaaS¤ÎÉáµÚ·¼È¯¡¦ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÃÏ°è¸òÄÌ¼Â¾Ú¤Î¿ä¿Ê
ÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸òÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÄãÃºÁÇ·¿¸òÄÌ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¡¤¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»þÂ®20kmÌ¤Ëþ¤Ç¸øÆ»¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾®·¿ÅÅÆ°¼Ö¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþµÞÅÅÅ´¤¬¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡ÖBASEGATE²£ÉÍ´ØÆâ¡×¤Î2026Ç¯£³·î¤Î³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¡¤¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤´ØÆâÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼Â¾Ú¤È¤·¤Æ¡¤¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¤²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤Ç¤ÏµÞ¸ûÇÛ¤ÊºäÆ»¤ä¶¹¤¤Æ»Ï©¤¬Â¿¤¯¡¤¥Ð¥¹Ää¤ä±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤¢¤ëµþµÞÉÙ²¬¥¨¥ê¥¢½»ÂðÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤2018Ç¯¤«¤éÃÏ°è¸òÄÌ¡Ö¤È¤ß¤ª¤«¡¼¤È¡×¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¤2025Ç¯12·î¤ËËÜ³Ê±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤éÃÏ°è¸òÄÌ¤Î±¿¹Ô¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¤LocaliSTê¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÃÏ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¤¿ÀÆàÀî¸©¡¤ÉÊÀî¶è¡¤È¢º¬Ä®¤Ê¤ÉÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¹½ÃÛ»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥µþµÞ±èÀþ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹½ÁÛ¡Önewcal¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë³«»ÏÆü 2024 Ç¯£³·î 14 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê2¡ËÌ¾¾Î ¡Önewcal¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡Ê3¡ËÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè ¡ÖNew¡×¡Ü¡ÖLocal¡×
¿·¤·¤¤¥í¡¼¥«¥ë¡ÊLocal¡Ë¤Î¤¢¤êÊý¤òÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È⼀½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¡ÊNew ¤ÊÈ¯¸«¡Ë¤·¡¤¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÖLocal¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬º£¸å¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¤µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ Local¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¤¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤Ï¡¤¡Önew culture = ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¤¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÌÜÅª
µþµÞ¥°¥ë¡¼¥×Áí¹ç·Ð±Ä·×²è¡Ö±èÀþ²ÁÃÍ¶¦ÁÏÀïÎ¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¡¤ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤Î¡ÖÁÈ¿¥²½¡×¡ÖÃÏ°èµòÅÀÀ°È÷¡×¡ÖMaaS À°È÷¡×¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£À°È÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡¤¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤È¤È¤â¤Ë±èÀþÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖEaaS¡ÊENSEN as a Service¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»°±º³¤´ß±ØÁ°¡¦»°ºê¸ý±ØÁ°¤Ï¤¸¤á»ÔÆâ¤Ë1£µµòÅÀ°Ê¾å³«Àß
±èÀþ£·¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Çnewcal¤Î¶¦ÁÏ³èÆ°¤òÅ¸³«