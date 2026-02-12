こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」から人気のUVケア「クールコンフォート」シリーズより新アイテムが登場
2026年3月1日(日)より順次発売
ヤーマン株式会社（代表取締役社長：山粼貴三代、所在地：東京都江東区）は、ミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」より、今年で5シーズン目を迎える「クールコンフォート」シリーズから、人気のUV下地などに加え、新アイテムとして持ち運びに便利なブラシ一体型UVパウダーを含めた4製品を、2026年3月1日(日)より数量限定で順次発売いたします。
■「クールコンフォートシリーズ」 について
汗を味方に、敏感肌にもひんやり冷感。
「夏のUVメイクを、もっと涼やかに楽しみたい。」そんな願いを叶えてくれる「クールコンフォートシリーズ」から人気製品に加え、ブラシ一体型のUVパウダーが新登場。より豊富なバリエーションとなりました。
ミネラル＋天然由来成分の守りとケアはそのままに、汗をかくたび、敏感肌にもやさしい*1スーッとした清涼感を楽しめます。心地よさはもちろん、美しさとうるおい感もキープします。
■新製品情報および特徴
ポケットブラシUVパウダー クールコンフォート
UVパウダーとブラシが一体になった、持ち運びに便利なパウダーインブラシ。メイクの上から、ブラシでさっと簡単に塗りなおせます。刺激が少ない*1メントール誘導体*2配合で、汗をかくたび清涼感があり、心地よさが持続します。軽いつけ心地のさらさらパウダーでテカリやべたつきを抑え、さらっと涼しげな仕上がりをキープできます。
✔︎ 汗をかくたび、ひんやりクール感
敏感肌にもやさしい使い心地*¹で、穏やかに持続するメントール誘導体*²を配合。汗をかくたびに清涼感が得られます。
✔︎ メイクなおしに便利なパウダーインブラシ
UVパウダーとブラシが一体になったパウダーインブラシタイプのため、メイクの上からさっとひと塗りするだけで簡単にUVケアを叶え、外出先でのメイクなおしにも最適です。持ち運びやすいコンパクトサイズでポーチにもすっきり収まります。刺激を抑えたやさしい毛質が肌あたりのやさしさと均一な塗布を両立。計算された形状と適度なコシでムラなく美しく仕上がります。
✔︎ 微粒子パウダーでふんわりサラサラ肌に
微細な球状パウダー*3を配合し、皮脂によるテカリやベタつきを自然に抑え、瞬時にふんわりサラサラな肌触りを叶えます。重たさを感じにくい軽やかなつけ心地で、メイクの上から重ねても厚塗り感がなく、涼やかで清潔感のある肌印象をキープします。
✔︎ ノンケミカル処方で SPF50+ / PA++++ の高UVカット
クールコンフォートシリーズ初配合となる酸化セリウムを採用。白浮きしにくい点が特長で、透明感*4のある美しい仕上がりを実現しています。酸化チタンと酸化セリウムの2種のミネラルの紫外線散乱剤の組み合わせにより、強力な紫外線をしっかりカット。肌へのやさしさと仕上がりの美しさの両立を叶える処方です。
ブランド名：オンリーミネラル
製品名：ポケットブラシUVパウダー クールコンフォート
色数： 全1色（EX01ナチュラル）
SPF・PA値：SPF50+・PA++++
容量：3g
販売価格：税込3,465円
発売日：2026年3月1日(日)
※ロフト・コスメキッチン・公式オンラインストアにて、3月1日(日)より先行発売、3月15日(日)より全国発売
配合成分：ミネラル＋天然由来成分90％
フリー成分：合成着色料（タール系色素）、合成香料、紫外線吸収剤、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、コムギ由来成分、エタノール、タルク、合成酸化防止剤、動物由来成分
取扱先：ヤーマン直営店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップYahooショッピング店、コスメキッチン、バラエティショップ、オンリーミネラル取扱い百貨店
※店舗により発売日が変更になる場合がございます。
製品URL：https://www.onlyminerals.jp/special/cool-comfort-2026/
■その他クールコンフォートシリーズ製品ラインアップ
ミネラルUVパウダーS クールコンフォート
ブランド名：オンリーミネラル
製品名：ミネラルUVパウダーS クールコンフォート
色数：全2色（EX01 ナチュラル、EX02 アイスブルー）
SPF・PA値：SPF50+・PA++++
容量：8g
販売価格：税込3,960円
発売日：2026年3月1日(日)
※ロフト・コスメキッチン・公式オンラインストアにて、3月1日(日)より先行発売、3月15日(日)より全国発売
配合成分：ミネラル＋天然由来成分90％
フリー成分：合成着色料（タール系色素）、合成香料、紫外線吸収剤、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、コムギ由来成分、エタノール、タルク、合成酸化防止剤、動物由来成分、シリコーン
スキンケアUVクリームN クールコンフォート
ブランド名：オンリーミネラル
製品名：スキンケアUVクリームN クールコンフォート
色数：全1色（EX01 クリア）
SPF・PA値：SPF50+・PA++++
UV耐水性：★★
容量：25g
販売価格：税込3,520円
発売日：2026年3月1日(日)
※ロフト・コスメキッチン・公式オンラインストアにて、3月1日(日)より先行発売、3月15日(日)より全国発売
配合成分：ミネラル＋天然由来成分89％
フリー成分：合成着色料（タール系色素）、合成香料、紫外線吸収剤、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、コムギ由来成分、エタノール、タルク、合成酸化防止剤、動物由来成分
カラーバランスBBクリーム クールコンフォート
ブランド名：オンリーミネラル
製品名：カラーバランスBBクリーム クールコンフォート
色数：全1色（EX01 ライトベージュ）
SPF・PA値：SPF40・PA+++
容量：25g
販売価格：税込3,850円
発売日：2026年3月1日(日)
※ロフト・コスメキッチン・公式オンラインストアにて、3月1日(日)より先行発売、3月15日(日)より全国発売
配合成分：ミネラル＋天然由来成分90％
フリー成分：合成着色料（タール系色素）、合成香料、紫外線吸収剤、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン、コムギ由来成分、エタノール、タルク、合成酸化防止剤、動物由来成分
取扱先：ヤーマン直営店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップYahooショッピング店、コスメキッチン、バラエティショップ、オンリーミネラル取扱い百貨店
※店舗により発売日が変更になる場合がございます。
製品URL：https://www.onlyminerals.jp/special/cool-comfort-2026/
■「オンリーミネラル（ONLY MINERALS）」について
つけたまま眠れるほど。つけ続けるほど、美しく。
ミネラルや天然由来成分の処方と、つけ続けることで美しい肌に導いてくれるミネラルコスメブランド。無限の色と輝き、つけたまま眠れるほどの素肌への心地よさを叶え新しい「きれい」を育みます。
ブランドサイト:https://www.onlyminerals.jp/
*1 すべての方に刺激が起きないわけではありません。
*2 メントキシプロバンジオール（清涼剤）
*3 炭酸Ca、セルロース、ステアリン酸（すべて基剤）
*4 メイクアップ効果による
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
