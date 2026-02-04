有限会社Lucentora(本社：東京都港区、代表：小田島 真由)が運営する韓国現地でのウェディングフォトアテンドサービス「isuna photo(イスナフォト)」が、結婚式準備サイト「CORDY(コーディ)」において、海外スタジオ紹介サービスとして初めて掲載されました。本掲載により日本国内やリゾート撮影と並び、韓国ウェディングフォトを同じ基準で比較・検討できる環境が整います。





Bong Studio(ボンスタジオ)サンプルフォト





■背景｜注目が高まる「韓国ウェディングフォト」という選択肢

近年、日本国内での前撮りやリゾートウェディングフォトと並び、「韓国ウェディングフォト」への関心が高まっています。韓国ならではの洗練されたスタジオセットや高い撮影・レタッチ技術がSNSや口コミを通じて注目される一方で、依然として情報不足や言語面での不安により、選択肢として定着しきれていない現状があります。





Lumiere(ルミエ)サンプルフォト





■isuna photoの役割｜韓国本場での撮影を“安心して選べる体験”へ

isuna photoは韓国現地のウェディングフォトスタジオと直接提携し、予約・スタジオ選びから撮影当日の通訳・アテンド、納品までを一貫してサポートするアテンドサービスです。海外撮影でありながら日本国内での前撮りと同じ感覚で、検討・依頼できる環境を提供しています。









■CORDY掲載について｜海外スタジオ紹介サービスとして初掲載

このたび、結婚式準備サイト「CORDY」において、isuna photoが厳選する韓国現地のフォトスタジオが、海外フォトサービスとして初めて掲載されました。





ソウル市内外にある10以上のウェディングフォトスタジオの掲載を開始。本掲載により、韓国現地での本格的なウェディングフォトや前撮りも国内サービスと同じ土俵で比較・検討できるようになります。









■今後の展望｜韓国ウェディングフォトを“身近な選択肢”に

isuna photoは、韓国ウェディングフォトを「特別な人だけの選択肢」ではなく、日本国内での前撮りと同じように、自然に選べる存在として広げていくことを目指しております。





今後も言語や距離の壁を越え、韓国現地ならではの価値あるフォト体験を日本のお客様に届けてまいります。





【isuna photo(イスナフォト)について】

isuna photoは、韓国現地のウェディングフォトスタジオでの撮影を希望する日本のお客様向けに、フルアテンド型のウェディングフォトサービスを提供しています。





サービスサイト： https://isuna-photo.com/









― 主な特長 ―





●日本人女性スタッフが選任担当としてフルサポート

お問い合わせから撮影当日、納品まで一貫して日本語でサポート。初めての海外撮影でも安心して進められます。





●1日で完結するトータルスタジオのみを厳選

ドレス・ヘアメイク・撮影・セットがすべて揃った、効率的かつ満足度の高いスタジオをご紹介。1日で完結できるので、一般的な観光旅行の範囲内で手配が可能です。





●isuna photo独占提携スタジオもラインナップ

他サービスでは紹介されていないisuna photoだけの特別なスタジオもご紹介中。今後も提携スタジオは増えていく予定です。





●テイストの異なるさまざまなスタジオを提携

ナチュラル、ゴージャス、カジュアル、クラシックなど、新郎新婦それぞれの好みや理想に合わせて選べる多彩なスタジオを用意しています。









【CORDY(コーディ)について】

CORDYは、結婚準備中のカップルがドレス・フォト・アイテムなどを横断的に探せる結婚式準備サイトです。結婚式準備に役立つ情報を元に約1万2,000点に及ぶアイテムラインナップの中から、自分たちに合った選択肢を見つけられる点が特長で、今回のisuna photo掲載により韓国ウェディングフォトという新たな選択肢が加わりました。

サービスサイト： https://cordy.jp/