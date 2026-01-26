株式会社ＩＡＣＥトラベル(本店：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：西澤重治、証券コード：343A)は、株式会社KiAIと業務提携を締結致しました。本業務提携により、当社が長年にわたり構築してきた世界各地のランドオペレーター・ネットワークと、株式会社KiAIが有するAI技術を活用した海外マーケットインテリジェンスを組み合わせ、中小企業の海外展開を支援する新たな取り組みを開始いたします。





株式会社ＩＡＣＥトラベル × 株式会社KiAI





■業務提携の背景

日本の中小企業が海外市場への進出時には以下のような課題が存在しています。

●現地企業の実態把握が困難

●調査・検証コストが高額

●信頼できる現地情報の入手が難しい





当社は、旅行業を通じて培ってきたグローバルな現地ネットワークを、従来の旅行手配にとどまらず、ビジネス分野における実地確認・情報収集インフラとして活用できると考え、本提携に至りました









■業務提携の内容

本提携において両社は、以下の分野で連携を進めてまいります。

●世界各地のランドオペレーターを活用した海外企業の実地調査・確認

●AIによる海外市場・企業情報の分析および可視化

●中小企業向け海外展開支援サービスの共同開発・提供





これにより、従来は時間とコストを要していた海外調査を、迅速かつ信頼性の高い形で提供することを目指します。









■実証実験の実施と成果

本業務提携に先立ち、両社は2025年12月、ベトナム・ホーチミンにて、ランドオペレーター網を活用した海外企業調査の実証実験を実施しました。

その結果、現地企業の実在性や営業実態を短期間で確認できること従来手法と比較して調査コストを大幅に削減できること同様のモデルが他国・他地域にも展開可能であることを確認しており、本提携を通じて本格展開を進めてまいります。

なお、本実証実験は、総務省が主導する官民一体型のスタートアップ支援プログラム「ICTスタートアップリーグ」のサポートのもと行われました。









■今後の展開

今後は、株式会社KiAIが提供予定の中小企業向け海外展開支援プラットフォーム「Trst」(2026年半ばサービス開始予定)と連携し、当社のグローバルネットワークを活用した新たな海外ビジネス支援サービスを順次展開してまいります。

当社は本業務提携を通じ、旅行業の枠を超え、日本企業の持続的な海外成長を支える社会的インフラの構築に貢献してまいります。









■株式会社KiAIについて

株式会社KiAIは、AI(人工知能)を活用した海外マーケットインテリジェンスの提供を中心としたサービスを展開する企業です。独自開発のAIエンジンにより、世界各国の商習慣・市場動向・競合分析・トレンド予測などを可視化し、企業の海外事業戦略を支援しています。





社名 ： 株式会社KiAI

代表者： 代表取締役 大場一雅

所在地： 茨城県日立市西成沢町2-20-1

URL ： https://kiai.bz/









■株式会社ＩＡＣＥトラベル

社名 ： 株式会社ＩＡＣＥトラベル

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番5号

設立 ： 1982年2月24日

事業内容： クラウド出張手配システム「Smart BTM」の運営および出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業

URL ： https://www.iace.co.jp/corporate/