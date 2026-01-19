こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、JCRの長期発行体格付「AA+」を取得
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、株式会社日本格付研究所（以下「JCR」）より取得している信用格付において、格付が「AA＋」に変更されましたので、お知らせいたします。
格付内容
https://digitalpr.jp/table_img/2617/126460/126460_web_1.png
格付機関
株式会社日本格付研究所
変更日
2026年１月13日（火）
＞格付事由等の詳細については、JCRのWEBサイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.jcr.co.jp/ratinglist/finance/7163
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先
住信SBIネット銀行 広報・IR部
03-6779-5495
kouhou_pr@netbk.co.jp
以上
