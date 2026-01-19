住信SBIネット銀行、JCRの長期発行体格付「AA+」を取得

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、株式会社日本格付研究所（以下「JCR」）より取得している信用格付において、格付が「AA＋」に変更されましたので、お知らせいたします。







格付内容

https://digitalpr.jp/table_img/2617/126460/126460_web_1.png

格付機関

株式会社日本格付研究所

変更日

2026年１月13日（火）

＞格付事由等の詳細については、JCRのWEBサイト（下記URL）をご確認ください。

https://www.jcr.co.jp/ratinglist/finance/7163

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

