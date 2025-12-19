こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プロランナー神野大地さんによるランクリニック&トークイベントをAlpen TOKYOで1月12日（月・祝）に開催！
12月18日（木）からスポーツデポ・アルペン公式サイトにて参加者を募集（無料） 持続するエネルギー源「パラチノース®」配合のエナジージェルWARABEAT!!（ワラビート）もプレゼント
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、「スプーン印」「ばら印」でおなじみのＤＭ三井製糖株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：森本 卓）およびグループ会社の株式会社YOUR MEAL（代表取締役CEO：須藤 大輔）と協力し、持続性エネルギー源「パラチノース®」を配合したエナジージェル「WARABEAT!!（ワラビート）」の体験型イベントを、2026年1月12日（月・祝）にAlpen TOKYO（アルペントーキョー）で無料開催いたします。
ゲストには、スポーツデポ・アルペン ランニングアンバサダー、「パラチノース®」公式アンバサダーで三代目「山の神」ことプロランナーの神野大地さんを迎え、ランニングフォーム診断会とトークショーの2部構成でお届けします。
イベントでは、参加者に「WARABEAT!!」を配布し、実際のランニングシーンでの補給体験を提供。トークショーでは、ニューイヤー駅伝・箱根駅伝の振り返りや実戦での補給戦略、持久系スポーツにおける「パラチノース®」の活用について神野さんが語ります。
＜プロランナー神野大地さんによるランクリニック&トークセッション 開催概要＞
場所：Alpen TOKYO（東京都新宿区新宿三丁目23-7ユニカビル）1階
日時：2025年1月12日（月・祝）8：00〜10：45 ※8時受付開始予定
【一部】 ランニングフォーム診断会8:15〜9:40／Alpen TOKYO
神野さんによるランニングフォーム診断会
【二部】 トークショー10:00〜10:45／Alpen TOKYO
神野さんによるトークセッション、神野さんとの個別写真撮影会
登壇：プロランナー／三代目「山の神」 神野大地さん
定員：先着30名さま（参加費無料）
申込URL：https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/kamino_alpentokyorunevent_0112
12⽉18⽇（木）より募集開始 ※定員になり次第、締め切らせていただきます
イベントに関するお問合せ：Alpen TOKYO／TEL：03-5312-7680
登壇ゲストプロフィール
●神野 大地（かみの だいち）さん
箱根駅伝における三代目「山の神」として知られ、現在は実業団チーム「MABPマーヴェリック」のプレイングマネージャーとして活躍。青山学院大学時代より「パラチノース®」を愛用。ゆっくり吸収される性質と控えめな甘さが、持久力を支える要素として評価されています。
「WARABEAT!!」 商品概要
【商 品 名】 「WARABEAT!! 黒糖わらび風」「WARABEAT!! ゆずわらび風」
【特設サイト】 https://www.palatinose.jp/warabeat/
【発 売 日】 2025年10月1日（水）全国発売開始
【価 格】１個：377円（税込）※パラチノース®公式オンラインショップ
【仕 様】容量：60 g 形状：パウチパッケージ 賞味期限：24ヶ月
カロリー：黒糖わらび風104kcal・ゆずわらび風101kcal
【販売場所】 パラチノース®公式オンラインショップ（https://shop.palatinose.jp/）
アルペングループ（Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA、Alpen FUKUOKA、他）
【販売会社】 株式会社YOUR MEAL
【お問合せ】 YOUR MEALお客様窓口TEL：03-6555-5029
パラチノース®配合エナジージェル「WARABEAT!!」の特長
1.ランナー待望！圧倒的なおいしさにこだわった、使いやすいエナジージェル
黒糖わらび風：黒糖香るほんのり甘いわらびもち風ジェル
ゆずわらび風：ゆず風味ですっきりした味わいのわらびもち風ジェル
2種類のフレーバーは「甘すぎず、食べやすい味わい」を求めるランナー
たちの声から生まれました。マラソンレース中にも摂取しやすいジェル形状で、過酷なレース中でもおいしく食べ続けられます。
2.ランナーのミカタ！長時間のレースにぴったりな持続性エネルギー源「パラチノース®」配合
「パラチノース®」は小腸全体でゆっくり吸収される性質から、持続的にエネルギー補給が可能。
マラソンやトレイルランといった持久系スポーツの栄養補給に適しています。
3.「食と健康アワード2025」ゴールド賞を受賞！
食と健康に関わるすべての食品を一堂に集め、優れた商品を表彰する「食と健康アワード2025」（JACD主催）において、「WARABEAT‼︎」が持続性のあるエネルギー補給と、ベタつきや過剰な甘さを抑えた独自の風味開発が評価され、ゴールド賞を受賞しました。
「WARABEAT!!」 開発者コメント
最大のこだわりは「おいしさ」と「機能性」の両立です。開発にあたっては、わらびもちのような心地よい弾力を感じながらも、レース中でもスムーズに食べられるやわらかさを目指して試作を重ね、実際にマラソン経験者の方にご試食いただき、硬さや甘さの好みを伺いながら改良を行いました。さらに、走行中に不快感を与えないよう余計な甘さや香りを抑え、黒糖やゆずの自然な風味を活かした味わい設計にしています。加えて、持続的なエネルギー補給が期待できる「パラチノース®」を配合し、味わいと機能性の両面からランナーをサポートできるジェルに仕上げました。
「WARABEAT!!」 ブランドムービー『神野大地の挑戦』
「パラチノース®」公式アンバサダーを務める三代目「山の神」こと、プロランナー神野大地さんが出演するブランドムービー『神野大地の挑戦』を10月1日（水）から公式YouTube等で公開。実業団監督兼選手として挑戦を重ねる神野大地さん。挑戦のそばに、常に「WARABEAT!!」がある。その走り、その想いを、ぜひ映像で体感してください。
https://www.youtube.com/watch?v=qAQJbY4rHW4
Palatinose®（パラチノース®）とは
糖のトップメーカー・ＤＭ三井製糖が40年にわたり研究・開発する「パラチノース®」は、世界に先駆けて1985年に日本で最初に食品用途で発売された、小腸全体を使ってゆっくり吸収される性質をもつ植物（てん菜）由来の天然糖質。砂糖と同じくブドウ糖と果糖がつながった二糖類でエネルギー量も同じ（1gあたり4kcal）ですが、吸収スピードが砂糖の約5分の1という特性をもっています。その特性から、パラチノース®は持久系スポーツに適したエネルギー源といわれ、科学的な知見からアスリートのパフォーマンスアップに貢献。マラソンやトレイルランナーといった持久系スポーツ選手や、トレーニーに愛飲いただいています。
パラチノース®公式サイト：https://www.palatinose.jp/
公式オンラインショップ：https://shop.palatinose.jp/
ＤＭ三井製糖株式会社 について
ＤＭ三井製糖は、「姿かたちを変えながら一生に寄り添い、幸せの時を広げる。」を企業理念に掲げ、事業ポートフォリオの変革を進めています。特に、ライフ・エナジー事業を成長領域の一翼と位置づけ、若年層からシニア層までそれぞれの世代に合った形で 商品とサービスを提供する“Nutrition By Life Stage”を実現するべく活動を展開しています。スポーツはこの“Nutrition By Life Stage”における重要ターゲットであるため、今後もアスリート向けの製品開発やスポーツチームへの協賛などを通して、スポーツに取り組む皆さまを応援していきます。
■会社名 ： ＤＭ三井製糖株式会社（Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.）
■所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden
■代表者 ： 代表取締役社長CEO 森本 卓
■設 立 ： 1947年9月
■事業内容 ： 精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・販売並びに不動産事業
■公式サイト ： https://www.msdm-hd.com/
株式会社YOUR MEAL（ユアミール）について
YOUR MEAL(ユアミール)は、「人と地球をカラフルに」というパーパスのもと、ボディメイクやダイエットに取り組む人に最適な栄養素の食事をお届けするボディメイクフードサブスクリプション事業「Muscle Deli」や、一人ひとりの目的や好みに合わせた食事をお届けするカスタムミール事業「YOUR MEAL」等を展開。
タンパク質がとれるロングライフパン「YOUR BREAD（ユアブレッド）」および コーヒー「EXIT COFFEE（イグジットコーヒー）」も人気です。
■会社名 ： 株式会社YOUR MEAL（ユアミール）
■所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden
■代表者 ： 代表取締役CEO 須藤 大輔
■設 立 ： 2016年11月
■事業内容 ： ライフスタイルサポート事業、宅配弁当事業
■公式サイト ： https://your-meal.co.jp/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
