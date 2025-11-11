【VCAT AI】対話型AI画像・動画生成ソリューション「CREAGEN（クリージェン）」を正式リリース

東京 、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- AIベースのマーケティング自動化企業であるVCAT AI Corp.（以下、VCAT AI）は、画像・動画生成AIソリューション「CREAGEN（クリージェン）」の正式リリースを発表した。CREAGENは、複雑なプロンプト入力や複数の生成ツールを行き来する手間を解消するため、GPT-5ベースの対話型インターフェースと、約30種類に及ぶ最新のグローバルAIモデルを統合したプラットフォームを提供した。これにより、ユーザーは自然な対話だけで、ブランドレベルの画像や動画を簡単に制作できる。





主要機能とメリット

ユーザーは、Kling、Sora、Runwayなど様々な生成モデルを、別途サブスクリプションや学習なしでワンストップで活用でき、企画から動画編集まで、一気通貫でスムーズに制作できる。「Chat with AI」機能を通じて、専門的なプロンプトの知識がなくても対話を続けながらコンテンツを生成可能である。AIはユーザーの意図を理解し、トーン＆マナー、構図、背景などを提案しながら、ブランドのアイデンティティに合わせて生成結果をリアルタイムで調整する。

VCAT AIは、CREAGENで企業が生成AIの導入過程で直面してきた3つの課題を解決することを目指している。

1.コスト削減: 30を超える生成AIモデルをワンストップで提供することで、重複するサブスクリプション費用を最大80%削減できる。

2.専門性の安定化: 企画から編集まで統合されたワークフローにより、誰もが専門家レベルの画像や動画を簡単に制作できるようサポートする。

3.ブランドの一貫性: 企業ごとのトーン＆マナー、色、スタイルを学習させたカスタムプリセットシステムを通じて、キャンペーンごとのビジュアル品質の一貫性を確保する。

VCAT AIのジョン・ボムジン代表は、「多くの企業が生成AIの必要性は認識しつつも、実際に導入や活用に戸惑うケースが多い」とし、「CREAGENは、そのような企業が専門家の助けなしに、段階的にAIでのコンテンツ制作を内製化できる出発点となるだろう」と述べている。

続けて、「ブランドが、自社のデータとアイデンティティに基づいたコンテンツを自ら制作できるよう支援することこそが、CREAGENが追求する方向である」と付け加えた。

VCAT AIは、CREAGENと並行して、AI動画制作サービス「CREAGEN Lab（クリージェン・ラボ）」も提供している。CREAGENがブランドがコンテンツを直接生成する「セルフサービス型ソリューション」であるのに対し、CREAGEN Labは専門家チームがオーダーメイド制作を支援する「代行型サービス」である。

同社はこれにより、ロッテ、サムスン電子、LG生活健康などの主要ブランドに対し、TVCMスタイルのキャンペーン動画やブランドコンテンツを制作し、高い満足度を得ている。

VCAT AIは、これら2つのサービスを通じて、生成AIに不慣れな企業でも、専門家のサポートを受けながら、段階的に『生成AIを活用するスキル』を内製化できるよう支援しています。生成AI導入に不慣れな企業でも専門家のサポートを受けながら、段階的に自社生成のスキルを内製化できるよう支援している。これにより、単にAIコンテンツ制作を代行するだけでなく、ブランド内部にAI活用を定着させるパートナーとしての地位を確立している。

