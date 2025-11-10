レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本産業用手工具市場は、先進的な製造業の拡大と精密工具の革新を背景に、2033年までに61億米ドル規模へ急成長すると予測される
日本産業用手工具市場は、2024年に15.7億米ドルに達し、2033年までに61億米ドルへと拡大する見込みです。予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は3.50％と予測されています。ハンドツールとは、建設、修理、メンテナンスなどの作業に使用される手動操作型の器具を指します。ハンマー、ドライバー、プライヤー、レンチなどが含まれ、精度と耐久性を兼ね備えた設計が特徴です。日本市場では、高品質で人間工学に基づいた設計が求められており、製造業や自動車産業を中心にその需要が拡大しています。
市場動向
産業活動が活発な日本では、精密さと品質を両立するツールの需要が高まっています。特に製造現場において、カッティング技術や研削技術の進化が、より高性能なハンドツールの開発を促進しています。これに伴い、ユーザーの疲労を軽減し操作性を向上させるエルゴノミクス設計が注目されています。こうした技術革新は製品の差別化を生み、メーカー間の競争を一層激化させています。また、日本製ハンドツールの海外需要も堅調で、精密性と耐久性を備えた製品が輸出市場で高く評価されています。2022年には、空気圧式ハンドツールの輸出額が2,570万米ドルに達し、特に米国（820万米ドル）およびタイ（290万米ドル）への輸出が顕著でした。これらの要素が、日本の市場拡大を後押ししています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-industrial-hand-tools-market
市場の推進要因
マルチカッティング技術とアフターマーケットの拡大が成長を牽引
日本産業用手工具市場の拡大を支える要因として、複数の切削技術を組み合わせた「マルチカッティング技術」の採用が挙げられます。この技術により、従来よりも効率的で精度の高い加工が可能となり、製造業全体の生産性向上に寄与しています。さらに、工具のアフターマーケットが急速に拡大しており、修理・交換部品の需要増加が市場を後押ししています。特に日本製工具は、高精度かつ長寿命であることから、海外からの引き合いも増加しており、輸出産業としても成長ポテンシャルを秘めています。
市場の制約要因
AI・IoT統合型電動工具の普及による影響
一方で、AIやIoTを統合した電動工具の普及が、手動式ハンドツール市場の成長に一定の制約をもたらしています。電動工具は、高精度で反復作業を短時間で行えることから、大量生産現場において高い利便性を発揮します。これにより、一部の用途では手動工具の利用が減少する傾向があります。ただし、電動工具には初期コストの高さや、機械的・電気的なメンテナンスコストが発生するという課題もあります。このため、低コストかつ柔軟性の高い手動工具は、依然として幅広い産業分野で採用され続けています。特に中小製造業や専門職向けの現場では、操作性と耐久性を重視するニーズが根強く残っています。
主要企業のリスト：
● Kyoto Tool Co. Ltd.
● Fujiya Co. Ltd.
● Tohnichi Mfg. Co. Ltd.
● ANEXTOOL CO. Ltd.
● ARS Corporation
● Imoto Hamono Co.
● Makita Corporation
● Onishi Manufacturing Co. Ltd.
● Toho Koki Co. Ltd.
● Igarashi Pliers Co. Ltd.
● Ryobi Seisakusho Co., Ltd.
市場機会
先端技術の統合と経済活動の活発化による新たな成長余地
日本の自動車産業は、EV（電気自動車）や自動運転技術の導入によって大きな変革期を迎えています。これにより、軽量素材や複雑な部品構造に対応できる特殊ハンドツールの需要が急増しています。また、Eコマースの普及が進むことで、企業や個人消費者が容易に製品を入手できる環境が整い、販売チャネルが多様化しています。こうした動きは、ツールメーカーにとって新たな市場機会を生み出しています。
市場動向
産業活動が活発な日本では、精密さと品質を両立するツールの需要が高まっています。特に製造現場において、カッティング技術や研削技術の進化が、より高性能なハンドツールの開発を促進しています。これに伴い、ユーザーの疲労を軽減し操作性を向上させるエルゴノミクス設計が注目されています。こうした技術革新は製品の差別化を生み、メーカー間の競争を一層激化させています。また、日本製ハンドツールの海外需要も堅調で、精密性と耐久性を備えた製品が輸出市場で高く評価されています。2022年には、空気圧式ハンドツールの輸出額が2,570万米ドルに達し、特に米国（820万米ドル）およびタイ（290万米ドル）への輸出が顕著でした。これらの要素が、日本の市場拡大を後押ししています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-industrial-hand-tools-market
市場の推進要因
マルチカッティング技術とアフターマーケットの拡大が成長を牽引
日本産業用手工具市場の拡大を支える要因として、複数の切削技術を組み合わせた「マルチカッティング技術」の採用が挙げられます。この技術により、従来よりも効率的で精度の高い加工が可能となり、製造業全体の生産性向上に寄与しています。さらに、工具のアフターマーケットが急速に拡大しており、修理・交換部品の需要増加が市場を後押ししています。特に日本製工具は、高精度かつ長寿命であることから、海外からの引き合いも増加しており、輸出産業としても成長ポテンシャルを秘めています。
市場の制約要因
AI・IoT統合型電動工具の普及による影響
一方で、AIやIoTを統合した電動工具の普及が、手動式ハンドツール市場の成長に一定の制約をもたらしています。電動工具は、高精度で反復作業を短時間で行えることから、大量生産現場において高い利便性を発揮します。これにより、一部の用途では手動工具の利用が減少する傾向があります。ただし、電動工具には初期コストの高さや、機械的・電気的なメンテナンスコストが発生するという課題もあります。このため、低コストかつ柔軟性の高い手動工具は、依然として幅広い産業分野で採用され続けています。特に中小製造業や専門職向けの現場では、操作性と耐久性を重視するニーズが根強く残っています。
主要企業のリスト：
● Kyoto Tool Co. Ltd.
● Fujiya Co. Ltd.
● Tohnichi Mfg. Co. Ltd.
● ANEXTOOL CO. Ltd.
● ARS Corporation
● Imoto Hamono Co.
● Makita Corporation
● Onishi Manufacturing Co. Ltd.
● Toho Koki Co. Ltd.
● Igarashi Pliers Co. Ltd.
● Ryobi Seisakusho Co., Ltd.
市場機会
先端技術の統合と経済活動の活発化による新たな成長余地
日本の自動車産業は、EV（電気自動車）や自動運転技術の導入によって大きな変革期を迎えています。これにより、軽量素材や複雑な部品構造に対応できる特殊ハンドツールの需要が急増しています。また、Eコマースの普及が進むことで、企業や個人消費者が容易に製品を入手できる環境が整い、販売チャネルが多様化しています。こうした動きは、ツールメーカーにとって新たな市場機会を生み出しています。