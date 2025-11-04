PL-Universe Robotics、JD.comとのグローバルオンライン提携により海外展開を加速、ProWhite Robot 2.0およびDexterous Handを発表

北京、2025年11月3日 /PRNewswire/ -- 2025年11月1日、中国の新興エンボディド・インテリジェンス企業であるPL-Universe Roboticsは、北京市亦庄区のJD.com本社において「Robotics 2025発表会」および「JD.com深層協業開始式」を開催しました。



PL-Universe Robotics announced an exclusive global online sales partnership with JD.com



同イベントは「現場こそ鍵（The Scene is the Key）」をテーマに、産業界の課題に焦点を当て、産業用ホイール型エンボディドロボット「ProWhite Robot 2.0」、4種類のエンドエフェクタ、そして高精度な多指ハンド「PL-WitHand」を正式に発表しました。また同時に、JD.comとの独占的なグローバルオンライン販売提携を発表しました。

両社は、製品販売、海外展開、サービスシステム開発などの分野で深い協業を行い、エンボディドAIロボットの産業化およびマルチシナリオでの実装を共同で推進していく予定です。

また、同イベントでは、エンボディド・インテリジェンス技術を通じて職人の手仕事の知見を継承し、より多様なシナリオでの実装を促進することを目的とした「クラフトマンシップ・ユニバース」構想の重要な始動も発表されました。

ProWhite Robot 2.0は、「超高精度」、「高い適応性」、「工程付加価値」という3つの主要な特長を備えており、多角的な製造要件に対応できる設計となっています。PL-Universeが独自開発したロッキング、ディスペンシング、給油、はんだ付け用のエンドエフェクタは、高精度制御とリアルタイム映像による位置決め機能を統合しています。世界初の産業用ハイブリッド駆動デクスタラスハンドである「PL-WitHand」は、柔軟な操作性と精密な制御を両立させる腱リンク機構によるハイブリッド伝達設計を採用しています。独自開発のProxiGraspインテリジェント把持アルゴリズムにより、PL-WitHandはその性能を最大限に発揮し、人間に近い20自由度の高い器用さを実現しています。

今回の発表会には、家電、自動車部品、半導体業界などの企業関係者や報道関係者を含む100名以上が来場しました。

PL-Universe Roboticsの創業者兼COOであるGE Jin氏、共同創業者兼CTOのWU Chaoxin氏、そしてJD Retail 3C Digital Products Groupのインテリジェントロボティクス事業部責任者が出席し、エンボディド・インテリジェンス技術のシナリオ別応用および産業エコシステムの発展について講演を行いました。

（日本語リリース：クライアント提供）

