Moodle（ムードル）に関する疑問を24時間いつでも解消！Moodle専用AIエージェント「ムードル先生（MoodleサポートAI）」を公開しました
eラーニングシステム「Moodle（ムードル）」の導入・カスタマイズ・運用するサポートを展開する株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、2025年9月1日より、Moodle（ムードル）の使い方や設定方法などに関する疑問を気軽に解消できるMoodle専用AIエージェント「ムードル先生（MoodleサポートAI）」の運用を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328551&id=bodyimage1】
「ムードル先生（MoodleサポートAI）」は、イオマガジンHPのマニュアルページ（https://www.io-maga.com/sample_document/）に設置されています。
Moodle（ムードル）に特化した専用AIエージェントとして、よくある質問への回答だけでなく、Moodle（ムードル）に関する幅広い疑問に対応します。
自動応答のため24時間いつでも利用でき、Moodle（ムードル）をご利用中の管理者の方や、これから導入を検討している方をはじめ、どなたでも安心してお使いください。
今回はアルファ版としてのリリースとなり、今後も利用状況やユーザーの声を反映しながら改良を重ねていく予定です。そのため、途中でサービス内容に修正が入る場合もございますので、あらかじめご了承ください。
また、「ムードル先生（MoodleサポートAI）」で解決しなかった場合は、お気軽に【お問い合わせフォーム】よりご質問ください。専門スタッフより回答いたします。
イオマガジンは、今後もMoodle（ムードル）を活用する教育機関や企業の皆さまにとって“もっとラクに、もっと便利に”ご利用いただけるサポートを提供してまいります。
【詳しくはこちら】https://www.io-maga.com/2025/09/news20250901/
───────────────────
Moodle（ムードル）マニュアルとは？
───────────────────
クライアント様をご支援をしている中で、「Moodle（ムードル）」の使い方について、非常に多くのお問い合わせをいただきます。「Moodle（ムードル）」には正式な日本語マニュアルが存在していないため、「この機能を使うにはどうしたらいいの？」というような些細な問題も、解決するのが大変です。
そこで、イオマガジンでは日本語のオリジナルマニュアルを作成しました。
「Moodle（ムードル）日本語マニュアル_ver4.5」は、基本的な機能から応用編の便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説しており、この一冊があればスムーズに「Moodle（ムードル）」を使いこなせるので、お客様から大変好評です。
現在はイオマガジンHPにて無料公開しています。
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
■「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。レスポンシブデザイン採用のため、PCやタブレット、スマホなど、デバイスを選ばずに使えるマルチプラットフォーム型になっています。無償で配布されるアプリ（iPhone、アンドロイド）をご利用いただければ、通信環境がないところでも学習可能です。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328551&id=bodyimage1】
「ムードル先生（MoodleサポートAI）」は、イオマガジンHPのマニュアルページ（https://www.io-maga.com/sample_document/）に設置されています。
Moodle（ムードル）に特化した専用AIエージェントとして、よくある質問への回答だけでなく、Moodle（ムードル）に関する幅広い疑問に対応します。
自動応答のため24時間いつでも利用でき、Moodle（ムードル）をご利用中の管理者の方や、これから導入を検討している方をはじめ、どなたでも安心してお使いください。
今回はアルファ版としてのリリースとなり、今後も利用状況やユーザーの声を反映しながら改良を重ねていく予定です。そのため、途中でサービス内容に修正が入る場合もございますので、あらかじめご了承ください。
また、「ムードル先生（MoodleサポートAI）」で解決しなかった場合は、お気軽に【お問い合わせフォーム】よりご質問ください。専門スタッフより回答いたします。
イオマガジンは、今後もMoodle（ムードル）を活用する教育機関や企業の皆さまにとって“もっとラクに、もっと便利に”ご利用いただけるサポートを提供してまいります。
【詳しくはこちら】https://www.io-maga.com/2025/09/news20250901/
───────────────────
Moodle（ムードル）マニュアルとは？
───────────────────
クライアント様をご支援をしている中で、「Moodle（ムードル）」の使い方について、非常に多くのお問い合わせをいただきます。「Moodle（ムードル）」には正式な日本語マニュアルが存在していないため、「この機能を使うにはどうしたらいいの？」というような些細な問題も、解決するのが大変です。
そこで、イオマガジンでは日本語のオリジナルマニュアルを作成しました。
「Moodle（ムードル）日本語マニュアル_ver4.5」は、基本的な機能から応用編の便利機能まで、画像付きでわかりやすく解説しており、この一冊があればスムーズに「Moodle（ムードル）」を使いこなせるので、お客様から大変好評です。
現在はイオマガジンHPにて無料公開しています。
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
■「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。レスポンシブデザイン採用のため、PCやタブレット、スマホなど、デバイスを選ばずに使えるマルチプラットフォーム型になっています。無償で配布されるアプリ（iPhone、アンドロイド）をご利用いただければ、通信環境がないところでも学習可能です。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。