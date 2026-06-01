5月31日に投開票された県知事選挙は自民党などが支えた現職、花角英世さんが3選を果たしました。立憲民主党や中道改革連合などが支持した新人の土田竜吾さんは大差で敗れ、ことし2月の衆院選に続き、厳しい結果を突き付けられました。当選から一夜明けた6月1日。選挙戦を支えた自民党の県議団が花角さんを拍手で迎えました。 【花角英世氏】「おかげさまで県民の皆さまから大きなご信任をいただきました。本当にありがとうご