東北電力と東北電力ネットワークは2日、関係する一部の訴訟で、裁判所の許可を得ることなく法廷でのやり取りを録音していたことがあったと発表しました。他の電力会社が同様の事案を公表したことを受け、約10年前の2016年にまでさかのぼって社内調査した結果、2017年以降、民事訴訟を含む訴訟で複数回、社内報告（議事録などの作成）を目的として、法廷内でのやり取りを録音していたことが確認されたとしています。2社は「法