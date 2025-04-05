¡Ö¤à¤·¤íË¨¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Ã¯¤â¤¬°ì¤Ä¤äÆó¤Ä¤Ï¡¢³°¸«¤äÀ³Ê¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¤½¤Î·çÅÀ¤³¤½¤¬¡¢ÃËÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ234Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤à¤·¤íË¨¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤É¤³¤«¤¢¤«¤Ì¤±¤º¡¢ÅÄ¼Ë¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í
¡ÖÅÔ²ñ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤è¤ê¡¢½ã¿è¤½¤¦¤Ê»Ò¤¬¹¥¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½ãËÑ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ËÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¥¥ã¥é¤òºî¤ë¤è¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ï¡¼¥È¤ÎÄÌ¤¸¤ëÃËÀ¤È°Õµ¤Åê¹ç¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¡×¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤°ì½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡ÖÎÃ¤·¤²¤ÇÃÎÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°ì½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤ÇÀÚ¤ìÄ¹¤ÊÌÜ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡ÖÅìÍÎ¤ÎÈþ¡×¤ò°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¤è¤¯Ëº¤ìÊª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¤¤³¤È
¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢¥É¥¸¥ÃÌ¼Ë¨¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Î½÷¤Î»Ò¤è¤ê¤â¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê»Ò¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ëº¤ìÊª¤Ê¤É¼«¸Ê´°·ë¤¹¤ë¼ºÇÔ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÊÒ»þ¤â¥á¥¬¥Í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÜ¤¬°¤¤¤³¤È
¡Ö¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¤ï¤ï¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¥Ã»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ä»ëÎÏ¶ºÀµ¼ê½Ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¥Ò¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë·¤¤òÍú¤¯¤È¡¢Âç³µ¤ÎÃËÀ¤è¤ê¤âÇØ¤¬¹â¤¤¤³¤È
¡ÖËÍ¤Ï½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤È¤«Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Î½÷À¤¬¡¢¹¥¤ß¤Î¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤ÆÇÇØ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÃËÀ¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¡¢Áê¼ê¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÇØ¤¬Äã¤¤¤³¤È
¡Ö»ÅÁð¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾®ÊÁ¤Ç¤«¼å¤¤´¶¤¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤á½÷»Ò¤Î´Å¤¨¤óË·¥¥ã¥é¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Â¤Ï°¹¸æÈ©¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ËË¨¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÉð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÃËÌò¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤¬Äã¤¤¤³¤È
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ª¤è¤·¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤ÎÄã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¤à¤·¤í¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ü¤½¤Ü¤½ÏÃ¤¹¤È°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í°ìÇÜ¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥Ç¥Ö¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í½÷»Ò¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¹¥Êª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¹¥¤¤ÎÀ¼¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¸ÂÅÙ¤ò¤³¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÃËÀ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿©Íß¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Ç¤â¥Ú¥í¥Ã¤ÈÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤¤Î¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÉ½¾ð¤ËË¨¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¼ÉÊ¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢²µ½÷¤Ö¤Ã¤Æ²æËý¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÄñ¤Î·çÅÀ¤Ê¤é¡Ö¤à¤·¤í¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×234Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¤É¤³¤«¤¢¤«¤Ì¤±¤º¡¢ÅÄ¼Ë¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í
¡ÖÅÔ²ñ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤è¤ê¡¢½ã¿è¤½¤¦¤Ê»Ò¤¬¹¥¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½ãËÑ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ËÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¥¥ã¥é¤òºî¤ë¤è¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ï¡¼¥È¤ÎÄÌ¤¸¤ëÃËÀ¤È°Õµ¤Åê¹ç¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÃ¤·¤²¤ÇÃÎÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°ì½Å¤Þ¤Ö¤¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¯¤ÇÀÚ¤ìÄ¹¤ÊÌÜ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡ÖÅìÍÎ¤ÎÈþ¡×¤ò°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¤è¤¯Ëº¤ìÊª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¤¤³¤È
¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢¥É¥¸¥ÃÌ¼Ë¨¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Î½÷¤Î»Ò¤è¤ê¤â¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê»Ò¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ëº¤ìÊª¤Ê¤É¼«¸Ê´°·ë¤¹¤ë¼ºÇÔ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÊÒ»þ¤â¥á¥¬¥Í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÜ¤¬°¤¤¤³¤È
¡Ö¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¤ï¤ï¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¥Ã»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ä»ëÎÏ¶ºÀµ¼ê½Ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¥Ò¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë·¤¤òÍú¤¯¤È¡¢Âç³µ¤ÎÃËÀ¤è¤ê¤âÇØ¤¬¹â¤¤¤³¤È
¡ÖËÍ¤Ï½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤È¤«Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Î½÷À¤¬¡¢¹¥¤ß¤Î¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤ÆÇÇØ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÃËÀ¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¡¢Áê¼ê¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÇØ¤¬Äã¤¤¤³¤È
¡Ö»ÅÁð¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾®ÊÁ¤Ç¤«¼å¤¤´¶¤¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤á½÷»Ò¤Î´Å¤¨¤óË·¥¥ã¥é¤Ë¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Â¤Ï°¹¸æÈ©¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ËË¨¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÉð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÃËÌò¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤¬Äã¤¤¤³¤È
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ª¤è¤·¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤ÎÄã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¤à¤·¤í¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ü¤½¤Ü¤½ÏÃ¤¹¤È°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í°ìÇÜ¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥Ç¥Ö¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í½÷»Ò¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¹¥Êª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¹¥¤¤ÎÀ¼¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¸ÂÅÙ¤ò¤³¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÃËÀ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿©Íß¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Ç¤â¥Ú¥í¥Ã¤ÈÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤¤Î¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÉ½¾ð¤ËË¨¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¼ÉÊ¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢²µ½÷¤Ö¤Ã¤Æ²æËý¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÄñ¤Î·çÅÀ¤Ê¤é¡Ö¤à¤·¤í¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×234Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº