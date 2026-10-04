南野拓実が親善試合に出場

フランス1部ASモナコは現地時間10月3日にイタリア2部ピサと練習試合を実施。

代表ウィーク期間に行われたこの試合で南野拓実が先発出場で待望の実戦復帰を果たした。

南野は昨年12月21日のオセール戦で左膝を負傷。前十字靭帯断裂の重傷で長期離脱を余儀なくされた。北中米ワールドカップへの出場は叶わず、長いリハビリを続けていた。

相手GKの好セーブに防がれはしたものの、負傷した左足で強烈なボレーシュートを放つなど回復をアピールした。後半12分まで57分間プレーした。

クラブ公式Xは「Taki is back」とその復帰を伝えた。ファンからも「モナ王」「おかえりタキ」「本当に嬉しい」「待ってました！」「王の帰還」「最近のニュースで一番嬉しい」「まだ代表にはあんたが必要すぎるんだよ」「超朗報」「まってたよぉー！」「タキがプレーしてる姿、ようやく見れて嬉しい限り」と歓喜の声が上がっていた。

モナコは代表ウィーク明けの現地時間10日にリーグ・アンでトゥールーズと本拠地で対戦する。南野に公式戦復帰の機会は訪れるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）