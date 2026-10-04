70代の3割・80代の半数が該当!? 症状なしで進行する「慢性腎臓病」の基本

慢性腎臓病は気づきにくい沈黙の病気

症状が少ないからこそ早めの確認が大切

腎臓は、機能が落ちても症状に気づきにくい「沈黙の臓器」といわれます。なかでも慢性腎臓病は、たいした痛みや強い不調がないまま進行していくため、自分には関係ないと思っている人ほど見過ごしてしまいます。

慢性腎臓病は、糖尿病性腎症、糸球体腎炎、腎硬化症など、腎臓が慢性的に悪くなる病気をまとめた呼び名です。原因は違っても、進行すると腎臓の働きが落ちていく点は共通しています。

日本では、慢性腎臓病の患者が2000万人以上いると推定されています。高齢になるほどその割合は増え、70代では約3割、80歳以上では半数近くにのぼるといわれています。年齢とともに身近になる病気なのです。

だからこそ、腎臓の変化は早めに見つけたいところ。症状が出てからではなく、健診結果や生活習慣を見直すことが、腎臓を守るきっかけになります。

気づきにくい慢性腎臓病

①どんな病気？ 数カ月以上かけて、徐々に腎機能が低下していく状態です。 ②初期は気づきにくい はっきりした症状が少なく、見過ごしやすいといわれています。

③年齢とともに身近に 患者数は70代の約 3 割、80歳以上の半数近くにのぼります。 ④代表的な病気 糖尿病性腎症、 糸球体腎炎、腎硬化症などがあります。

【出典】『老けない人がやっている腎臓がよみがえるすごい習慣』著：上月 正博

【著者プロフィール】

上月正博（こうづき・まさひろ）

1981年、東北大学医学部卒業。メルボルン大学内科招聘研究員、東北大学医学部附属病院助手、同講師を経て、2000年に東北大学大学院医学系研究科内部障害学分野教授。2022年より現職。日本腎臓リハビリテーション学会理事長、国際腎臓リハビリテーション学会理事長を歴任。心臓や腎臓などの内部障害のリハビリテーションを専門とする。腎疾患や透析医療に基づく身体的・精神的影響を軽減させる「腎臓リハビリテーション」を提唱している。