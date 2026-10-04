専業主婦がインスタのAI占いで月収100万円、きっかけは「早くお金払うから講座を開いてほしい」
YouTubeチャンネル「ラッキーマイン」が「【0から4ヶ月で月収100万円‼️】超初心者のダウン症の息子を育てる普通の専業主婦がChatGPT活用して初月から32万円3ヶ月目で98万円稼いだ方法全部暴露【AI副業】【AI占い】【チャットGPT】」を公開した。動画では、専業主婦のあきほんさんがInstagramとChatGPTを活用したAI副業で、開始から4ヶ月で月収100万円を達成した経緯を赤裸々に語り、「早くお金払うから講座を開いてほしい」と求められたという驚きのエピソードを披露している。
動画は、あべむつき氏が岡山県に住む生徒のあきほんさんを訪問する場面からスタート。あきほんさんはAIを活用した占いの講座をInstagramで発信しており、初月から32万円を売り上げ、4ヶ月目には124万円の収益を達成したという。
話題が初収益のきっかけに移ると、あきほんさんは「お試しのつもりで体験会を開催してみた」と回顧。すると、参加者から「早くお金払うから講座を開いてほしい」と熱烈なリクエストを受け、なし崩し的に講座を始めることになったと明かした。この展開にあべむつき氏も驚きの表情を見せ、AI占いというジャンルの需要の高さに感心した様子を見せている。
具体的な運用方法について問われると、Instagramでの発信はリール動画に絞り、作業時間は「1日1時間くらい」と回答。動画の台本作成にはChatGPTを活用しており、あらかじめ自身の自己紹介などを入力してカスタマイズしたAIに、伸びている他者の動画の構成を「自分の言葉に直して」と指示しているという効率的な手法を実演して見せた。
動画の終盤では、あきほんさんがAI副業を始めた背景も語られた。ダウン症の子どもがおり外に働きに出ることが難しい中で、「自分で使える自由になるお金が欲しい」という思いから挑戦を決意したという。短期間で大きな成果を手にしたあきほんさんの行動力と、AIの可能性の大きさが伝わる対談となっている。
動画は、あべむつき氏が岡山県に住む生徒のあきほんさんを訪問する場面からスタート。あきほんさんはAIを活用した占いの講座をInstagramで発信しており、初月から32万円を売り上げ、4ヶ月目には124万円の収益を達成したという。
話題が初収益のきっかけに移ると、あきほんさんは「お試しのつもりで体験会を開催してみた」と回顧。すると、参加者から「早くお金払うから講座を開いてほしい」と熱烈なリクエストを受け、なし崩し的に講座を始めることになったと明かした。この展開にあべむつき氏も驚きの表情を見せ、AI占いというジャンルの需要の高さに感心した様子を見せている。
具体的な運用方法について問われると、Instagramでの発信はリール動画に絞り、作業時間は「1日1時間くらい」と回答。動画の台本作成にはChatGPTを活用しており、あらかじめ自身の自己紹介などを入力してカスタマイズしたAIに、伸びている他者の動画の構成を「自分の言葉に直して」と指示しているという効率的な手法を実演して見せた。
動画の終盤では、あきほんさんがAI副業を始めた背景も語られた。ダウン症の子どもがおり外に働きに出ることが難しい中で、「自分で使える自由になるお金が欲しい」という思いから挑戦を決意したという。短期間で大きな成果を手にしたあきほんさんの行動力と、AIの可能性の大きさが伝わる対談となっている。
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