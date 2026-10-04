ゼロから再出発だ。愛知・名古屋アジア大会レスリング女子５７キロ級３位決勝戦（３日、稲永スポーツセンター）、２０２４年パリ五輪５３キロ級金メダルの藤波朱理（２２＝レスター）は、ベトナム選手に１０-０でテクニカルスペリオリティー勝ち。銅メダルを死守して意地を見せた。

公式戦の連勝が「１５５」でストップした。準決勝ではソン・イルシム（北朝鮮）に敗戦。３位決定戦で勝利を収めるも、初めて表彰台で他国の国歌を聞いた。「２年後に絶対流すのは『君が代』と思いながら聞いていた。悔しいーって…。ちょっと不思議な感覚だった。あの時間は忘れることはない」と声を震わせた。

今大会は５７キロ級に転向後、初の国際大会だった。４キロ重い階級に合わせたトレーニングを行ってきたが、父・俊一コーチは「まだフィジカルが足りない。細く感じた。相手が大きく見えた。サーキットトレーニングで飛んだり跳ねたりすることでスタミナはついたけど、もっと違うトレーニングが必要かな」。今後はウエイトトレーニングなどで体づくりに励む構えだ。

課題を早めに見つけることができた点は収穫とも言える。俊一コーチは「今回の負けが五輪じゃなくてよかった。言い訳ではなくて、目標は五輪での金メダル、２連覇。ここではっきりと課題が見えた」と強調。メンタル面でも「連勝記録のプレッシャーはあったと思う。やっぱりピリピリしていたし、浮き沈みが激しかったけど、全部なくなったので」とプラスの面を指摘した。

過去に階級を上げて五輪を連覇した選手はいない。厳しい道のりであることは改めて実感した。藤波は「この負けは負けるべくして負けた。この負けを必ず意味のあるものにして、強くなりたい」。２年後のロサンゼルス五輪では、表彰台の頂で「君が代」を響かせる。