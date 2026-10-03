■第20回アジア競技大会 愛知・名古屋 7人制ラグビー女子 決勝 日本 10ー5 中国（3日、名古屋市瑞穂公園ラグビー場）

【一覧】7人制ラグビーのアジア大会代表が決定 パリ五輪主将の平野優芽は3大会連続出場 8年ぶりの金奪還を目指す

女子日本代表は中国代表と対戦し、10－5で勝利し、2018年のジャカルタ大会以来8年ぶり2度目となる金メダルを獲得した。

日本は前半残り1分38秒、平野優芽（26）先制のトライを奪うと、終了間際にも梶木真凜（26）がゴール右にトライを決め、10－0とリードして折り返した。後半、中国に1トライを返されたものの、5点差のまま逃げ切り中国に勝利した。

男子日本代表は3位決定戦で韓国代表と対戦し、3トライを奪い17－5で勝利、2大会連続の銅メダルを獲得した。

女子日本代表は、1日に行われた予選ラウンド初戦のシンガポール戦を36ー5で快勝すると、続くカザフスタン戦でも8トライを奪う圧巻の攻撃で48ー0。2日のタイとの第3戦でも34－5と3連勝を飾り、準決勝に進んだ。この日に行われた準決勝の香港戦では、5トライを奪い27－12で決勝に進んだ。

7人制ラグビーは、その名の通り選手7人ずつで行われ、FW3人とBK4人で構成される。フィールドの広さは通常のラグビーと同じで、試合時間は前後半7分ずつ。広いフィールドを少ない人数でカバーするため、ボールが大きく動き、スピード感あふれるプレーやステップでかわしていく個人技が見どころだ。

