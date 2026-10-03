海外ホテルでの“日本人あるある”が、SNS上で大きな注目を集めている。



【写真】海外のホテルで提供されるウェルカムフルーツ

「海外のホテルの日本人あるある。 ウェルカムスイーツでフルーツが丸ごと置いてあるけど、剥くの面倒だから食べない。」



と、その模様を紹介したのは稲村航平さん（@Kouhei50）。



ホテルの客室に丸のまま置かれた、リンゴやオレンジなどのフルーツ。宿泊客はこうしたフルーツを自分で剥いたり、スタッフにお願いして剝いてもらうことができるのだ。国内のホテルではあまり見られないが、海外ではけっして珍しくない“ウェルカムフルーツ”について、稲村さんにお話を聞いた。



--投稿の写真は、どちらで撮影されたものでしょうか？



稲村：インドネシア・バリ島のムリアリゾートホテルになります。



--稲村さん自身は、ウェルカムフルーツは召し上がる方でしょうか？



稲村：気分によります。簡単に食べられそうなものがあればいただくのですが、このときは単に剥いたり、かぶりついたりする面倒さが勝っただけです。



--投稿に対し、大きな反響がありました。



稲村：実はこれによく似た投稿を、前にもしたことがありました。「ANAラウンジで一番手に取られないフード第1位」とラウンジに並ぶリンゴを紹介したのですが、そのときと似たような反応があっておもしろいなと感じました。



◇ ◇



SNSユーザーから

「日本で魔改造されたエリート果物よりおいしいことがまずない気がします。カッスカスのリンゴとか」

「いつも、むいてってお願いしています。きれいに盛り付けて部屋に持ってきてくれますよ。クラブフロアだからかな？気にしたことがなかったです。」

「『今日のラインナップはお気に召さなかったか』と次の日はまた違うのが来てどんどん溜まっていくという地獄」

など数々のコメントが寄せられ、143万回を超える表示回数を記録した今回の投稿。



読者のみなさんは、ホテルでウェルカムフルーツに出会ったことはあるだろうか？



なお、稲村さんは世界各国を旅人としてめぐる生活を送っており、Xや旅ブログ『El Mundo』でその様子を紹介している。興味のある方は、ぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）