「階段の降り方があまりにもパピーでかわいすぎるハスキーさん」ーー。



【動画】階段1段目から意を決して…ジャンプ！

そんなコメントとともに投稿された動画が、Threadsで大きな話題を呼んでいます。映っているのは、シベリアン・ハスキーの女の子、生後4カ月の「やちよ」ちゃんです。



階段の1段目にちょこんと座ったやちよちゃん。少し高い場所から降りるのが怖いのか、じっと足元を見つめながら「どうしよう…」とためらっているように見えます。



しかし次の瞬間、意を決したようにぴょんっとジャンプ！



そのまま四つ足で着地すると、尻尾を振って元気いっぱいに駆け出していきました。



愛らしさあふれる奮闘ぶりに、投稿には3.4万件を超えるいいねが殺到。「何回も見ちゃう！」「4足同時ジャンプ」「スーパーキュート」「上手に降りられたね」「わあわあ♡ 泣くほどかわいい」「意を決しての大ジャンプですね！」「こんな姿見せられたらチューッてしたくなる」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。



「褒めてー！」満面の笑みを浮かべたやちよちゃん

飼い主の、やちよ Huskyさん（@yachiyo.20.5）によると、「2階に上がっていった妹を追いかけて、階段を駆け上がっていったのですが、降りるのが怖かったのか、しばらくためらっていました。そして、意を決して大ジャンプ！」と、勇気を振り絞った瞬間だったそう。



幼い我が子の懸命な姿に、飼い主さんも「『めちゃくちゃかわいいなあ』と思いました。あまりにも頑張っていたので、思わず『がんばれ、がんばれー！』と応援してしまいました」と振り返ります。



見事に階段を攻略したやちよちゃんは、「無事に降りることができると、ママとお姉ちゃんのところへ駆け寄ってきました。『できたよー！ ほめてー！！』というように、ニコニコしていました」と、達成感いっぱいに家族のもとへ甘えに行ったそうです。



そんなやちよちゃんは、普段どんな性格なのでしょうか。



「石橋を叩いて渡るタイプの、ちょっぴりびびりちゃんです。でも、覚えるのがとても早く、賢い子でもあります。物事を理解するのが早いようで、なんと何度もパパお手製のサークルから脱走して、パパを困らせています」と飼い主さん。



一歩を踏み出す勇気と賢さをあわせ持つやちよちゃん。そんな小さな成長劇は、見守る家族の心を今日もやさしく満たしているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）