現役ラストマッチを終えた錦織圭選手。ともに長い間、しのぎを削った世界的プレイヤーらが、自身のSNSで錦織選手へのねぎらいのメッセージを表明しています。

今回、錦織選手の現役ラストマッチを終えたタイミングにあわせてコメントをよせたのは、ラファエル・ナダルさんとマリン・チリッチ選手。ナダルさんはロジャー・フェデラーさんやノバク・ジョコビッチ選手らとともにビッグ4のひとりに数えられ、長年、世界最高峰のプレーヤーとして活躍してきました。2015年のリオオリンピックでは、銅メダルをかけた3位決定戦で錦織選手と対戦し、敗れました。

そのナダルさんは日本時間1日にXを更新し、「素晴らしいキャリアおめでとう。あなたとコートを共有できたことはいつも楽しかった。あなたが達成したすべてのことと、多くの人々に示した模範は誇り高いものです。新しい章に幸運を祈ります。ありがとう。ケイ、大きなハグを」と思いをつづりました。「ありがとう」は日本語で記され、ナダルさんの粋な思いが伝わってきます。

またチリッチ選手も同2日、自身のインスタグラムで錦織選手へのメッセージを贈っています。錦織選手とは2014年の全米オープン決勝で対戦。錦織選手を下し優勝を飾りました。

そのチリッチ選手は「あなたが世界のトップで懸命に戦うのを見るのは刺激的でした。そして、ブレイクスルーイヤーとなった2014年に私たち二人とも、4タイトルを獲得しました。もちろん2014年の特別な思い出はいつまでも、(全米オープンの歴史に）その瞬間は永遠に残るし、その瞬間をあなたと共有できたことは本当に喜びで特権でした」と特別な思いをつづりました。

続けてその人柄にも触れ「とても親切で、尊敬し、素晴らしい精神で、諦めない姿勢で。この時代の テニス で達成した功績を非常に誇りに思ってください。また、どれだけ多くの子供たちにインスピレーションを与えたか、そして、日本とアジアの多くの若手選手の道を示しました。あなたが達成したすべてを祝福します。そしてあなたと 家族 のこれからの 人生 に幸運を祈っています!」と言葉を尽くして最大限の敬意を示しました。