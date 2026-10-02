「CR７に敬意を表せ」「レジェンドに対する扱いじゃない」ポルトガル快勝の裏でファンから非難の声！「レオンに７番を与えるべきではなかった」
ポルトガル代表は現地時間10月１日、UEFAネーションズリーグでデンマーク代表と対戦した。 前半にジョアン・カンセロのゴールで先制したポルトガルだったが、その後デンマークに二度追いつかれる拮抗した展開に。それでも、２－２で迎えた67分にヴィティーニャが勝ち越し点を決めると、87分にはジョアン・フェリックスがダメ押し弾を挙げて４－２で快勝。３連勝を飾った。 一方、この勝利の裏で、前日には騒動もあった。ジョルジュ・ジェズス監督との確執により、クリスティアーノ・ロナウドが代表から途中離脱したのだ。これにより、ラファエウ・レオンがＣ・ロナウドの背負っていた「７番」を受け継ぐことになった。
しかし、離脱してまもなくレジェンドの背番号を別の選手へ渡すといった決定に、一部のファンは不満が爆発。ポルトガル代表の公式Ｘのコメント欄には、以下のような声が上がっている。「CR７に敬意を表せ」「ロナウドはこの国より偉大だ」「選手たちによる嫉妬と裏切りだ」「レジェンドに対する扱いじゃない」「CR７なしではもう終わりだ」「レオンに７番を与えるべきではなかった」「20年も国を背負ってきた選手に対して恩知らずな対応だ」 今回の騒動で、代表引退も囁かれるＣ・ロナウド。稀代のゴールマシンの代表キャリアは、このまま終わってしまうのか。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
しかし、離脱してまもなくレジェンドの背番号を別の選手へ渡すといった決定に、一部のファンは不満が爆発。ポルトガル代表の公式Ｘのコメント欄には、以下のような声が上がっている。「CR７に敬意を表せ」「ロナウドはこの国より偉大だ」「選手たちによる嫉妬と裏切りだ」「レジェンドに対する扱いじゃない」「CR７なしではもう終わりだ」「レオンに７番を与えるべきではなかった」「20年も国を背負ってきた選手に対して恩知らずな対応だ」 今回の騒動で、代表引退も囁かれるＣ・ロナウド。稀代のゴールマシンの代表キャリアは、このまま終わってしまうのか。構成●サッカーダイジェストWeb編集部