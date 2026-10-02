食事中、どうしてもお顔がお米だらけになってしまうというポメプーさん。試行錯誤の末に『ライフハックが発見された光景』が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、その光景は記事執筆時点で148万回を超えて表示されており、4.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：食事中、犬の顔が汚れてしまうので『シャワーキャップ』を頭にかぶせた結果→可愛すぎる光景】

食事中に顔が汚れてしまう犬

Xアカウント『@kawai_nu_san』に投稿されたのは、飼い主さんが発見した『ライフハック』。

この日も元気いっぱいに遊び、お食事の時間を迎えられたという「かわいーぬ」ちゃん。

飼い主さんが愛情を込めて作ってくれるお食事はとびきり美味しいものの…いざ、食べ始めるとお顔が『お米だらけになってしまう』というトラブルに悩まされていたのだそう。

そこで飼い主さんは、かわいーぬちゃんのご尊顔を守り抜くために試行錯誤された末に、素晴らしきライフハックを発見したのだといいます。

それは…偶然ご自宅にあったという『シャワーキャップ』を使った方法。薄手で柔らかいシャワーキャップをかわいーぬちゃんの頭の上に乗せ、お耳やお顔周りの毛を完全収納。

小学生時代に経験した『給食当番』を思い出させるスタイルになったかわいーぬちゃんは、無事お顔にお米粒を付けずに食事ができるようになったのだそう。

飼い主さんの不安は解消された上に可愛いお顔がよりハッキリと見えるようになる…まさに一石二鳥ともいえるそのライフハックは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎ」「給食当番みたい」「パーマおばかわいーぬ」「よく似合ってます」「何つけてもかわいいでしょ？って顔してる」「すごくかわいい」「まるで湯上がりのよう」などのコメントが寄せられています。

アイドルワンコの日常が大人気

かわいーぬちゃんは、自身の可愛さをしっかりと理解しているアイドルワンコとして定評のある女の子。

飼い主さんとさまざまな場所へお出かけをしたり、お家で飼い主さんに自身の可愛さを見せつけたりとその日々はあまりにも尊いもの。

飼い主さんから溢れんばかりの愛情を注がれながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすかわいーぬちゃんの日常は、多くのユーザーに癒しと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kawai_nu_san」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。