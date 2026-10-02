4日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」(日曜、後0・55)は、東京都板橋区からやって来た31歳と32歳の夫妻が登場する。



【写真】楚々とした雰囲気なのに...強烈人生計画を練り、400人近くと婚活してきた妻

夫はエネルギー関連の技術者、妻は専業主婦。6人きょうだいの四女として育った妻は、小学生の頃から「にぎやかな家庭が欲しい」と憧れ、26歳、28歳、30歳、32歳で4人の子どもを産むという“人生計画”まで作っていた。



計画を実現するには早く結婚しなければ！と、20代から街コン、合コン、マッチングアプリを駆使。大阪で300人以上の男性に会い、「全大阪ひっくり返したんちゃうか」というほど婚活に励んだ。しかし遊び人も多く、次第に男性を疑いの目で見るように。そんな“ボロボロの婚活状況”を東京に住む三女の姉に相談すると、「東京に来たらもっと独身の男っておるんちゃう？」との助言が。妻は6年以上勤めた仕事を辞め、姉夫婦の家に居候しながら婚活に全力集中するため上京する。東京でも100人近くと会ったが、運命の相手はなかなか現れなかった。



そんな中、マッチングアプリで出会ったのが夫。海外出張や赴任もある仕事をしていた夫も海外赴任の前に結婚して家庭を持ち、家族と一緒に海外で暮らせたらと考えていた。アプリで見つけた妻の笑顔に一目惚れし「いいね」。一方の妻も夫の写真を「ちょっと男前やん」と好印象。さらにプロフィルには「京都大学大学院卒」「年収1000万円以上」「早く結婚したい」とあり、「めっちゃ条件いいやん」と飛びついた。



2024年5月、2人は代々木公園で初デート。しかし、これまでの婚活で疑い深くなっていた妻には、早速“怪しい行動”が目につく。猛暑日なのに、夫は長袖・長ズボン姿のまま。脱ぐよう促しても頑なに拒否するうえ、仕事を聞けば「地球関係」、住んでいる場所を聞いても、自宅最寄り駅すら答えない。番組では2人が当時のやり取りを自ら熱演し、妻の「全身タトゥーとか？」という心の声まで再現する。



だが夫の行動には、なんともかわいらしい理由が。妻を「絶対逃したくない」と思い、デートのために全身の服を新調していたため、暑くてもコーディネートを崩したくなかったという。「地球関係」はエネルギーよりスケールが大きく聞こえると思ったから。最寄り駅を濁したのも、いわゆる“東京らしい”場所ではなかったため、大阪から上京した妻によく見られたかったからだった。よかれと思った見栄が、すべて逆効果になっていたのだ。



それでも「好条件やし顔もいいし、逃したくない」と思った妻は、その後も夫を徹底調査。夫が約1カ月のインドネシア出張へ行くと、ビデオ通話に切り替えて「部屋の反対側見せてや」と女性の影がないかチェック。外食中の写真を送らせ、写っていた店が本当にインドネシアに存在するかGoogleマップで調べる。帰国後、夫から名刺をもらっても疑いは晴れず、ついには会社の前で張り込み！本当に勤務先から出てくるかまで確かめる妻に、MC藤井隆も「なんやこの女探偵！」と爆笑する。



実際に会社から出てきた夫を確認し、出張中も毎日電話をくれていたことを思い返した妻は、ようやく「ただの誠実な人なんかな」と一安心。その後、夫から「結婚前提にお付き合いしてください」と告白され、7月7日に交際が始まった。



ところが、次なるハードルは妻の家族。夫とまだ3回しか会っていない段階で「同棲しよう」と言われたことを聞いた長女は「ちょっとその人大丈夫か？」と心配。家族みんなで一度会おうということになり、交際3カ月、同棲の挨拶のため大阪の実家を訪れた夫を待っていたのは家族といとこ総勢13人！番組では夫婦に加え、長女も本人出演で当時の様子を再現する。



「京大らしいですね。めっちゃモテるんじゃないですか？」に始まり、「本当に妹でいいのか」「どこが好きなのか」「家は買うのか」「趣味にどれくらいお金を使うのか」「家事の分担はどうするのか」など、質問攻めがなんと1時間も続いたという。夫がトイレに立った隙に、妻はすかさず家族へ「どうやった？」と確認。長女の判定は「今のところ普通ちゃう」。最終的には「ただのいい人やん」と、家族の疑いも晴れた。



こうして交際から7カ月で夫がプロポーズし、晴れて夫婦に。新婚生活について夫が「すごい幸せ」と話すと、妻から飛び出したのは「ただぁ！」の一言。妻がまだ忘れていないのが、26歳から2年おきに4人の子どもを産むはずだった“人生計画”だ。現在32歳の妻は「これからも頑張って、イチャイチャしながら…」とニヤリ。スタジオを笑わせた。



（よろず～ニュース編集部）