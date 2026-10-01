【台風速報】台風27号が非常に強い勢力まで発達予想！小笠原諸島に接近の恐れ
気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【非常に強い勢力へ】台風27号 小笠原に接近か その後も北上見込み｜台風情報 #台風27号」と題した動画が公開された。新たに発生した台風27号の最新情報と今後の進路予測について、各国の気象モデルを用いて専門的な解説を行っている。
動画の冒頭、松浦氏は10月1日15時時点でマリアナ諸島にある台風27号が、今後は北寄りに進路を変えて急速に発達する見込みだと説明。4日から5日にかけて「非常に強い勢力」となり、小笠原諸島に接近する恐れがあることを明らかにした。早期注意情報によると、小笠原諸島では4日から高波、5日からは暴風で警報級となる可能性が示されており、警戒を呼びかけている。
さらに、台風が発達しやすい要因として、日本近海の海水温が平年よりやや高い状態であることと、台風の発達を阻害する「ウィンドシアー」が非常に小さい領域を進むことを挙げた。
その後の進路については、各国のアンサンブルモデルを比較しながら解説。大半の予測では日本の東海上を北上するコースが主流となっているが、海外のモデルなどでは西寄りへ進む予測も少なからず存在しており、「まだ油断できる段階ではない」と注意を促した。また、台風が東海上を進んだ場合でも、その北上に伴って秋雨前線に暖湿流が流れ込み、前線の活動が活発になることで、北日本で大雨になる恐れがあると指摘した。
最後に松浦氏は、進路次第では台風周辺の雨雲が直接かかるシナリオも十分に考えられるとした上で、「日々予報も変わっていきますから、ぜひ今後もこのチャンネルを参考にしていただければ」と語った。台風27号の動向に加え、秋雨前線による影響にも引き続き注視が必要だ。
動画の冒頭、松浦氏は10月1日15時時点でマリアナ諸島にある台風27号が、今後は北寄りに進路を変えて急速に発達する見込みだと説明。4日から5日にかけて「非常に強い勢力」となり、小笠原諸島に接近する恐れがあることを明らかにした。早期注意情報によると、小笠原諸島では4日から高波、5日からは暴風で警報級となる可能性が示されており、警戒を呼びかけている。
さらに、台風が発達しやすい要因として、日本近海の海水温が平年よりやや高い状態であることと、台風の発達を阻害する「ウィンドシアー」が非常に小さい領域を進むことを挙げた。
その後の進路については、各国のアンサンブルモデルを比較しながら解説。大半の予測では日本の東海上を北上するコースが主流となっているが、海外のモデルなどでは西寄りへ進む予測も少なからず存在しており、「まだ油断できる段階ではない」と注意を促した。また、台風が東海上を進んだ場合でも、その北上に伴って秋雨前線に暖湿流が流れ込み、前線の活動が活発になることで、北日本で大雨になる恐れがあると指摘した。
最後に松浦氏は、進路次第では台風周辺の雨雲が直接かかるシナリオも十分に考えられるとした上で、「日々予報も変わっていきますから、ぜひ今後もこのチャンネルを参考にしていただければ」と語った。台風27号の動向に加え、秋雨前線による影響にも引き続き注視が必要だ。
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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。