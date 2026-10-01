台風・大雨・長期予報を、気象予報士の松浦悠真が専門知識とわかりやすい言葉で解説。最新動画や気象情報、空の写真・動画投稿もこちらから。

台風26号は10月1日に伊豆諸島へ最接近！最大120mmの雨量予想と千葉への影響、27号候補の進路も

10月の天気は高温・少雨・多照の「秋晴れ」に！1か月予報から見えた、急激な寒気の流入と寒暖差への警戒

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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。