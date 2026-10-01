中島史恵、タオル1枚で温泉を満喫 過去ロケ投稿で美スタイル全開 ファンからは多数の「いいね！」
タレントの中島史恵が1日までにInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵、抜群プロポーション全開！ 過去の“大胆な水着姿”も（15枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 ～感じる史恵～ 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では「毎日のお風呂タイムは自分で出来る最高のエステ」「※テレビの旅番組での撮影中の写真にて。タオルを巻いております」などとつづり、約4年半前の旅番組での温泉入浴姿を投稿。さらに、入浴習慣やお気に入りのタオルについても触れた。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵、抜群プロポーション全開！ 過去の“大胆な水着姿”も（15枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 ～感じる史恵～ 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在は、ディスコ「FOOMYS」もプロディースしており、ディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では「毎日のお風呂タイムは自分で出来る最高のエステ」「※テレビの旅番組での撮影中の写真にて。タオルを巻いております」などとつづり、約4年半前の旅番組での温泉入浴姿を投稿。さらに、入浴習慣やお気に入りのタオルについても触れた。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）