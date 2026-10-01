2008年5月6日未明、北海道でネパール人の夫が日本人の妻と生後6ヶ月の娘を殺害するという衝撃的な事件が起きた。



写真はイメージ ©getty

被害者・智江さん（29歳）の父親は、娘の家に駆けつけた時の惨状をこう語る。

「娘たちが暮らす家に入ったら、煙がもうもうとしていて、何も見えませんでした」

ガス栓は切られ、2階には火まで放たれていた。そして部屋の奥には、「顔がパンパンに腫れた娘が仰向けで横たわっていた」。父親は「それは自分が知る娘の顔ではありませんでした」と振り返る。

加害者と被害者の出会い

犯人であるネパール人の夫、バハドー・カミ・シュアム容疑者（26歳）と智江さんは、彼女が銀細工を学ぶために訪れたカトマンズの工房で出会った。

2006年の2度目の訪問から交際が始まり、2007年4月にシュアムを日本へ呼び寄せ、北海道で結婚生活をスタート。同年10月には子供も生まれ、カレーレストランと雑貨店もオープンさせた。智江さんが惹かれたのは、シュアムの「純粋で真面目なところ」だったという。

しかし、ネパールでの取材によって、男の素顔は全く異なるものだったことが判明する。「本当はとんでもない奴なんだよ。犯罪歴もあって、しっちゅう喧嘩ばかりして、ひとことで言ってしまえばギャングみたいなものさ」--現地で明かされたシュアムの"本当の経歴"とは何だったのか。

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（「文春オンライン」編集部／Webオリジナル（外部転載））