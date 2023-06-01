「東京コミコン2026」マッツ・ミケルセン7度目の来日決定

2026年12月11日（金）～13日（日）に千葉・幕張メッセで開催される「東京コミコン2026」の来日セレブ第3弾として、マッツ・ミケルセンとダニエル・ローガンの来日が発表された。

マッツは今回で7度目、ローガンは来日セレブ歴代最多となる9度目の東京コミコン参加。2人は会期中、メインステージへの登壇をはじめ、写真撮影会やサイン会などに参加する予定だ。

第1弾では、ニコラス・ケイジとジャンカルロ・エスポジートの来日が発表。第2弾では、チャーリー・コックス、ヴィンセント・ドノフリオ、ジェームズ＆オリバー・フェルプス、ジェイミー・キャンベル・バウアーの参加が決定しており、今回の2名を加えて計9名の来日セレブが名を連ねる。

マッツ・ミケルセン Photo by Greg Williams

マッツ・ミケルセンは、デンマーク出身の世界的俳優。『007 カジノ・ロワイヤル』（2006）のル・シッフル役で強烈な印象を残し、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）、『ドクター・ストレンジ』（2016）、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』（2022）、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（2023）など数々の大作に出演してきた。

ドラマ「ハンニバル」ではハンニバル・レクター博士役を演じたほか、『偽りなき者』（2012）ではカンヌ国際映画祭男優賞を受賞。『アナザーラウンド』（2020）は第93回アカデミー賞で国際長編映画賞に輝いた。

東京コミコンへの参加は今回で7度目。たびたび日本のコミコンに登場してきたおなじみのゲストが、10周年の節目に再び幕張メッセへ帰ってくる。

ダニエル・ローガン

ダニエル・ローガンは、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』（2002）で少年時代のボバ・フェットを演じたニュージーランド出身の俳優。アニメ「スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ」でもボバ・フェット役の声を務めた。

東京コミコンには今回で通算9度目の参加となり、歴代の来日セレブで最多。長年にわたり日本のファンとの交流を重ねてきた、まさに東京コミコンを象徴するゲストのひとりだ。

東京コミコン2026 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2026（略称：東京コミコン2026） 会期 2026年12月11日（金）12日（土）13日（日） 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）・実際に映画で使用されたプロップ（小道具）や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 公式サイト