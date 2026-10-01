◇木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス（9/30～10/6、東京・有明）

今季限りで引退を表明している錦織圭選手がジャパンオープンの1回戦に登場。現役最後の大会で、フランシス・ティアフォー選手(アメリカ)に0－2(4－6、4－6)で敗れ、初戦敗退となりました。

相手は世界ランク8位の難敵。今年の全米オープンでベスト4入りしました。両者は過去一度対戦。錦織選手の1勝で、8年ぶりの対戦です。

第1セット、最初のセーブゲームをいきなり落としますが、第4ゲームでは相手のセカンドサーブをバックハンドでストレートに打ち抜き、見事なリターンエース。さらにラリーからドロップショット、ボレーと決めて、ブレークバックに成功します。

続く第5ゲームは2本のサービスエースを奪取。さらに第6ゲームにはフォアハンドでストレートへのダウンザラインでポイントを奪取するなど、好ショットのたびに会場から大きな拍手が起こりました。それでも第7ゲームで再びブレークを許すと、第1セットを4－6で落としました。

第2セットも序盤にサーブゲームを落として、リードされる展開。それでも相手の強烈なショットにも食らいつき、好機をうかがいます。第7、9ゲームのサーブゲームは圧巻のキープでよせつけませんでした。

ゲームカウント4－5で迎えた第10ゲームは、錦織選手がポイントを奪うと、会場は大歓声。このゲームを落とせば敗退となる中、声援が後押しします。しかし、最後はロングラリーから相手に得点を与え、決着となりました。

連日の雨から一転、この日は晴天に恵まれて行われました。試合後には、勝ったティアフォー選手がベンチに座る錦織選手のもとへ向かい、ハグをする様子もありました。

錦織選手は過去に四大大会の全米オープンで、2014年に自己最高の準優勝を果たすと、2016年、2018年にはベスト4入り。2015年には自己最高の世界ランク4位にも上り詰めました。