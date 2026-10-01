『サンダー３』第2期は来年放送 予告映像＆池田祐輝（奥浩哉）お祝いイラスト公開
テレビアニメ『サンダー３』の続編となる『サンダー３』SEASON2が2027年にフジテレビ「＋Ultra」ほかにて放送されることが決定した。先日、奥浩哉の別名義であると衝撃の公表をした原作者・池田祐輝先生よりお祝いのイラストが公開された。
【動画】公開された『サンダー３』第2期の映像
さらに、SEASON2の一部カットを使用した予告編も公開。続きが気になる終わり方で幕を閉じたSEASON1。SEASON2はいよいよ異星人と本格的な戦闘に突入する。
同作は、ルックスも勉強もスポーツもパッとしない中学生のぴょんたろうは、友達のつばめ、ひろしとまとめて“スモール3”と呼ばれていた。そんなぴょんたろうに懐く幼い妹・ふたばは、大好きな兄にいたずらをして困らせることもしばしば。そんな“ふたば”が、ある日迷子になってしまい…スモール３は力を合わせてふたばをみつけることができるのか？
2022年に講談社「月刊少年マガジン」にて連載が開始すると、瞬く間にSNS上でそのストーリー展開と画力等が話題となり「次にくるマンガ大賞2022」に異例のスピードでノミネートされた。
【動画】公開された『サンダー３』第2期の映像
さらに、SEASON2の一部カットを使用した予告編も公開。続きが気になる終わり方で幕を閉じたSEASON1。SEASON2はいよいよ異星人と本格的な戦闘に突入する。
2022年に講談社「月刊少年マガジン」にて連載が開始すると、瞬く間にSNS上でそのストーリー展開と画力等が話題となり「次にくるマンガ大賞2022」に異例のスピードでノミネートされた。
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