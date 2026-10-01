クマによる死傷者数が過去最悪のペースで増え続けている。厄介なことにクマと人間の“不幸な遭遇”は、冬眠を前に活動が旺盛になる9月から10月にかけてが最も多いとされる。これらの現実を前に我々はどう対処すべきなのか。人身被害の最新状況を週刊新潮編集部が独自に調査した「全国マップ」と「都道府県別ランキング」を読み解くことで、今こそ国が取るべき“処方箋”が明らかとなってきた。

【写真を見る】クマによる獣害が多い地域とは…都道府県別「人身被害」件数ランキング

環境省が発表している最新の統計によれば、2025年度にクマによって人身被害を受けた人の数は238人で、うち13人が死亡している。これは過去最多を記録した23年度の被害者数219人、死亡6人を上回り、歴代ワースト記録が更新されてしまった。人身や農作物への被害を防止する目的で捕獲されたクマの頭数も、25年度は1万4741頭で史上最多となった。これまでは年間3000頭から多くても9000頭前後を推移していたが、ついに1万頭の大台を超えたのである。

高尾山でもクマの目撃情報が

クマによる人身被害、捕獲頭数も過去最多となれば、日本は史上稀にみる形でクマの脅威にさらされていると言っても過言ではない。

それを裏付けるかのように、近ごろのクマは農村部のみならず市街地にまで出没。人を襲うケースが頻発しているのはご存じの通りである。都内では、ついに高尾山の登山道で目撃情報が寄せられて、シルバーウィークの行楽地に緊張が走った。

「高尾山でクマが確認されたのは、偶然の出来事ではなく、全体的な分布拡大の一端と考えた方がよいと思います」



とは、野生動物の被害実態に詳しい石川県立大学特任教授の大井徹氏だ。

「今後、クマが東京23区など、さらに都心に近い場所まで現れる可能性も否定できません。実際にそこまで出てくるかどうかは現時点で分かりませんが、以前と比べれば、その可能性は高まっているといえるでしょう。人間側が積極的に対策しなければ、全国的にクマの出没や被害が増えていくのは避けられません」



被害を防ぐ上で欠かせないのは、クマ被害の実態を正確に把握することである。

全国の人身被害は6割強が「東北地方」

そこで本誌は全国のクマによる人身被害を徹底調査。冒頭で紹介した環境省の最新統計（2025年度）のみならず、今年度の速報値（26年8月まで）を加えて、人身被害の分布を示した「全国マップ」を作成し、都道府県別の人身被害件数をランキング形式でまとめた。



それを見れば一目瞭然、期間中の人身被害件数が全国で最も多かったのは秋田県で66件、うち死亡者は5名を数える。次いで多かったのは岩手県の51件で、死者数は8人と秋田よりも多い。3位の福島県は28件で、以下、新潟、山形、青森と続く。つまりは被害件数を見れば、実に東北地方が全国の約7割を占める結果となった。

これはいったい何を意味するのか。その理由を解き明かすことで、今こそ取るべきクマへの「正しい対処法」が見えてくるという。

＊＊＊

新潮QUEで配信中の関連記事〈【独自調査】最新版「クマ人身被害マップ」で判明した死傷者数“ワースト県”とその処方箋〉では、完全版の「人身被害全国マップ」と「都道府県別ランキング」を掲載。西日本でも今後クマ出没増加が懸念される事情や、これまで被害を加速させた国の“失策”、さらには野生動物の専門家による国が取るべき“最善策”についても詳しく報じている。

デイリー新潮編集部