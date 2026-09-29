シャー連発！人間大嫌いな保護子猫、まさかの「余命宣告」から始まる壮絶な日々
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「人間嫌いの保護子猫、更に思わぬ事態に…」と題した動画を公開しました。動画では、激しく威嚇する黒い子猫「黒慧（クロエ）」との出会いと、その後に直面する予想外の展開が描かれています。
かつての主役猫であった弐醐の死から1ヶ月後、保護活動を休止しようと考えていた投稿主の元へ、猫ボランティア仲間から黒い子猫の里親探しを頼まれます。
この子猫は以前の保護主宅で脱走して大捕物になったトラウマがあり、これ以上ないほど人間嫌いになっていました。状態が良くなさそうなため、洗濯ネットに入れて動物病院で検診を受けると、「はっきりと心雑音がする。先天性の心臓疾患持ちだろう」と衝撃の診断を受けます。
のちに判明した病名は「心室中隔欠損症（VSD）」でした。寿命は大体3年ほどと告げられ、元の保護主からは「そっちで何とか看取ってくれ」と丸投げされる事態に。里親探しが困難になったため、子猫を引き取る覚悟を決め、メスであることから「黒慧」と名付けました。
QOLを維持して3年生きられればと願う投稿主でしたが、黒慧は予想外の生涯を送ることになります。のちに「歴代で最も私を流血させた猫となる」と振り返るほど、波乱万丈な共同生活の始まりを予感させる動画となっています。
かつての主役猫であった弐醐の死から1ヶ月後、保護活動を休止しようと考えていた投稿主の元へ、猫ボランティア仲間から黒い子猫の里親探しを頼まれます。
この子猫は以前の保護主宅で脱走して大捕物になったトラウマがあり、これ以上ないほど人間嫌いになっていました。状態が良くなさそうなため、洗濯ネットに入れて動物病院で検診を受けると、「はっきりと心雑音がする。先天性の心臓疾患持ちだろう」と衝撃の診断を受けます。
のちに判明した病名は「心室中隔欠損症（VSD）」でした。寿命は大体3年ほどと告げられ、元の保護主からは「そっちで何とか看取ってくれ」と丸投げされる事態に。里親探しが困難になったため、子猫を引き取る覚悟を決め、メスであることから「黒慧」と名付けました。
QOLを維持して3年生きられればと願う投稿主でしたが、黒慧は予想外の生涯を送ることになります。のちに「歴代で最も私を流血させた猫となる」と振り返るほど、波乱万丈な共同生活の始まりを予感させる動画となっています。
YouTubeの動画内容
関連記事
「尊すぎる」心を閉ざした女王猫を救った、心優しきからあげ猫の行動に感動の嵐
【…猫？】鳴き声が怪鳥音！？メス猫の前ではクールを装う茶トラ猫のギャップが面白すぎる
【猫ドラマ】10年生き抜いた元野良猫、実の兄弟と7年半ぶりの再会を果たすもまさかの結末
チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
youtube.com/@nekokamasu YouTube