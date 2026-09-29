予想外の生涯へ…歴代で最も私を流血させた猫

【猫ドラマ】10年生き抜いた元野良猫、実の兄弟と7年半ぶりの再会を果たすもまさかの結末

【…猫？】鳴き声が怪鳥音！？メス猫の前ではクールを装う茶トラ猫のギャップが面白すぎる

「尊すぎる」心を閉ざした女王猫を救った、心優しきからあげ猫の行動に感動の嵐

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos