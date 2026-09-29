猫と子どもが触れ合う様子は、見ているだけで心が和むものです。今回ご紹介するのは、そんな癒しの光景に加え、『たまらない瞬間』が捉えられた1枚。その愛らしい姿に、悶絶する人が続出しているようです。投稿はXで913.8万表示、29万を超えるいいねを記録し「こんなことってありえない」「こんなに愛おしい写真世の中にあるんだ」などの反響が寄せられています。

【写真：爆睡中の4歳児→すぐ横を見ると、『2匹の猫』が…あまりにも幸せな光景】

爆睡中の4歳児、その傍には…

Xアカウント『ゴンゾウR4』に、ぐっすり眠る4歳の男の子の写真が投稿されました。

そしてその背中には、ぴったり寄り添う弟猫の姿もあったそうです。

実はこのとき、男の子に寄り添っていた弟猫は2匹。末っ子の子猫は兄猫に抱かれるようにして、男の子と兄猫の間にちょこんと収まっていたのだとか。

末っ子猫の表情に注目！

まるで「川の字」のようにぴったりと寄り添う3人の姿。それだけでも思わずほっと和むような光景です。

てっきりみんなでぐっすり寝ているのかと思いきや、真ん中に収まる末っ子の表情を見ると…目をぱっちりと開いていたそう。

兄猫に抱きかかえられながら、おめめぱっちりの末っ子猫。その光景は、投稿に書かれた「爆睡の四歳児とくっ付いて寝たい弟猫 そんな2人とまだまだ遊びたい末っ子」という言葉ともぴったり重なります。

お兄ちゃん猫が遊びたい弟猫をなだめていたのでしょうか？さまざまなシーンを想像しては、思わず顔がほころんでしまいました。

尊すぎる…！「こんなことってある？」と反響

3兄弟のワンシーンは、Xで2.5万回以上リポストされ、多くの反響が寄せられています。

「なんて尊くて可愛いの」「かわいいが大渋滞してる笑」「癒し中の癒し」「な、なんだこの世界の幸せを集めて凝縮した写真は…！」など、感動の声と共に「めちゃくちゃ起きてる子いる」「目がギンギンでかわいいぃ」など、全然寝る様子のない末っ子猫に笑ってしまった人も多かったようです。

爆睡する男の子、くっついて寝たいお兄ちゃん猫、そしてまだ遊びたい末っ子猫。たまらない光景がいくつも重なった、まさに奇跡のようなワンシーンでした。

Xアカウント『ゴンゾウR4』では、男児4兄弟＋弟猫3匹との日々が綴られています。

今回登場した3兄弟のみなさま、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「ゴンゾウR4」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。