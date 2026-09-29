【北海道移住】自然豊かな森での生活が羨ましすぎると反響。８匹の犬や猫との豊かな暮らし。
YouTubeチャンネル「犬と猫と小さな家 Country Life in Hokkaido」が、『森の中で田舎暮らしを満喫する犬と猫の日常【北海道移住】』と題した動画を公開しました。北海道の森の中にある小さな家を舞台に、犬2匹と猫6匹がのびのびと過ごす、秋の穏やかな1日が収められています。
肌寒い朝を迎え、猫たちは続々と外へ向かいます。テラスではキジトラの猫が手すりの上に座り、「とらちゃん隊長は朝の警備中」と頼もしい姿を見せました。室温が21度を切るとストーブがつけられ、猫たちは特等席のストーブの上やソファーでぬくぬくと暖を取ります。
日中、犬のたけまるくんとこむぎちゃんは、秋の爽やかな気候の中で長めのお散歩へ。「近付かれるのはちょっと苦手なこむちゃん」にたけまるくんがそっと寄り添う、2匹の穏やかな関係性も垣間見えます。「お散歩が何よりも大好きな」たけまるくんは、足取りも軽くご機嫌な様子で森の空気を味わっていました。
一方、お留守番の猫たちは日当たりの良い窓際やテラスでひなたぼっこを満喫。飼い主が座ると、キジトラのむさくんが「とにかく膝に乗せてと大騒ぎ」しながら甘えてくるなど、微笑ましい光景が広がります。さらにキッチンでは、黒猫のあんこちゃんが舌を少し出したまま日課の抱っこを堪能し、どの子も愛情をたっぷりと受けてリラックスしています。
あっという間に夜が訪れ、動物たちは思い思いの場所で眠りにつきます。「イケメンとらちゃんのひどい寝顔」や、しっぽをパタパタと揺らして楽しい夢を見るこむぎちゃんの姿に、飼い主も思わず顔をほころばせました。豊かな自然に囲まれ、個性豊かな犬猫たちと過ごす温かい田舎暮らしの日常は、観る者に深い癒やしを届けてくれます。
肌寒い朝を迎え、猫たちは続々と外へ向かいます。テラスではキジトラの猫が手すりの上に座り、「とらちゃん隊長は朝の警備中」と頼もしい姿を見せました。室温が21度を切るとストーブがつけられ、猫たちは特等席のストーブの上やソファーでぬくぬくと暖を取ります。
日中、犬のたけまるくんとこむぎちゃんは、秋の爽やかな気候の中で長めのお散歩へ。「近付かれるのはちょっと苦手なこむちゃん」にたけまるくんがそっと寄り添う、2匹の穏やかな関係性も垣間見えます。「お散歩が何よりも大好きな」たけまるくんは、足取りも軽くご機嫌な様子で森の空気を味わっていました。
一方、お留守番の猫たちは日当たりの良い窓際やテラスでひなたぼっこを満喫。飼い主が座ると、キジトラのむさくんが「とにかく膝に乗せてと大騒ぎ」しながら甘えてくるなど、微笑ましい光景が広がります。さらにキッチンでは、黒猫のあんこちゃんが舌を少し出したまま日課の抱っこを堪能し、どの子も愛情をたっぷりと受けてリラックスしています。
あっという間に夜が訪れ、動物たちは思い思いの場所で眠りにつきます。「イケメンとらちゃんのひどい寝顔」や、しっぽをパタパタと揺らして楽しい夢を見るこむぎちゃんの姿に、飼い主も思わず顔をほころばせました。豊かな自然に囲まれ、個性豊かな犬猫たちと過ごす温かい田舎暮らしの日常は、観る者に深い癒やしを届けてくれます。
YouTubeの動画内容
関連記事
【共感】「元気な日は月に3日くらい」体調不良の飼い主を励ます、田舎暮らしの動物たちの日常
犬と猫と小さな家、北海道の大自然で秋の訪れを満喫！お買い物袋に夢中なとらおくんも必見
日々の何もない時の幸せにはなかなか気付けないものです…
チャンネル情報
北海道の田舎町に小さな中古物件を購入して本州から移住しました。夫婦2人、猫6匹、犬2匹で静かにのんびりと田舎暮らしをしています。 犬と猫と暮らす日常のことや、たまに北海道の自然や風景などを載せていきたいと思います。