マクドナルド「三角チョコパイ」秋の新作 “クッキー＆クリーム いちご味”“黒は濃厚に進化” 10・7から期間限定で登場
マクドナルドの秋の定番スイーツ「三角チョコパイ」から、新商品「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」が登場する。定番の「三角チョコパイ 黒」もリニューアルされ、10月7日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売される。
【写真】おいしそう！「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」
2007年の発売以来、秋の季節限定スイーツとして親しまれてきた「三角チョコパイ」。何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、とろ～りとしたクリームを組み合わせた三角形のスイーツで、秋のティータイムやちょっとしたご褒美など、さまざまなシーンで楽しめる商品として展開されている。
新登場の「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」は、甘酸っぱいいちご風味のチョコクリームにココアクッキーを加え、クッキー＆クリームならではのコク深い味わいとザクザクとした食感に仕上げた。パイ生地はほんのりいちごが香るピンク色で、見た目にも華やかな一品となっている。価格は190円～で、10月7日から10月下旬までの販売を予定している。
「三角チョコパイ 黒」は、チョコクリームに入っているアーモンドのロースト感をさらに強めてリニューアル。アーモンドの香ばしさと食感を際立たせることで、カカオの風味も引き立つ濃厚な味わいに仕上げた。価格は180円～で、10月7日から12月下旬までの販売を予定している。
新TVCMには、毎年「三角チョコパイ」のCMに出演している俳優の伊藤沙莉が登場。今回は、HANAのMOMOKAがマクドナルドのCMに初出演する。MOMOKAは、昨年の「三角チョコパイ」を皮切りに、HANAのメンバーとともに1年を通して同社のTVCMに出演してきた。
CMでは、おなじみの「三角チョコパイの季節」の楽曲に合わせ、MOMOKAが秋の訪れを喜ぶ様子を表現。伊藤とMOMOKAによる初共演の掛け合いも見どころとなる。
また、Xキャンペーンなどの各種施策も展開される予定。秋の訪れとともに、期間限定の新作とリニューアルした定番商品が登場する。
【写真】おいしそう！「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」
2007年の発売以来、秋の季節限定スイーツとして親しまれてきた「三角チョコパイ」。何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、とろ～りとしたクリームを組み合わせた三角形のスイーツで、秋のティータイムやちょっとしたご褒美など、さまざまなシーンで楽しめる商品として展開されている。
「三角チョコパイ 黒」は、チョコクリームに入っているアーモンドのロースト感をさらに強めてリニューアル。アーモンドの香ばしさと食感を際立たせることで、カカオの風味も引き立つ濃厚な味わいに仕上げた。価格は180円～で、10月7日から12月下旬までの販売を予定している。
新TVCMには、毎年「三角チョコパイ」のCMに出演している俳優の伊藤沙莉が登場。今回は、HANAのMOMOKAがマクドナルドのCMに初出演する。MOMOKAは、昨年の「三角チョコパイ」を皮切りに、HANAのメンバーとともに1年を通して同社のTVCMに出演してきた。
CMでは、おなじみの「三角チョコパイの季節」の楽曲に合わせ、MOMOKAが秋の訪れを喜ぶ様子を表現。伊藤とMOMOKAによる初共演の掛け合いも見どころとなる。
また、Xキャンペーンなどの各種施策も展開される予定。秋の訪れとともに、期間限定の新作とリニューアルした定番商品が登場する。