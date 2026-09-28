佐野ひなこMリーグ初勝利！ 5万点台トップ インタビューでは涙
タレントでプロ雀士、今季から麻雀のプロリーグ「Mリーグ」セガサミーフェニックスの一員になった佐野ひなこ（最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）が28日の「Mリーグ2026‐2027」シーズン第2試合に出場し、Mリーガー3戦目にしてうれしい初勝利を手にした。
【写真】初勝利インタビューで涙を流す佐野ひなこ
この日、佐野はKADOKAWAサクラナイツの阿久津翔太（日本プロ麻雀連盟）、U-NEXT Piratesの仲林圭（日本プロ麻雀協会）、EARTH JETSの石井一馬（最高位戦）と、各団体のタイトルホルダーと相まみえた。
これまで2戦に出場し、3着、ラスと逆連対が続きスタートダッシュに失敗した形の佐野。この日も序盤はジリジリした展開が続いたが、南2にダマで満貫を聴牌すると、そのままドラ表示牌の7pをツモって20004000で抜け出した。南3に仲林に満貫をツモられ一時は34100点で同点に並ばれたが、自身の南4親番で2万点に近い加点に成功し、終わってみれば5万点台のトップを獲得した。
この日、1試合目に監督・茅森早香（最高位戦）がラスに沈むなど、これまで厳しい展開が続く「2024‐2025」シーズン王者チームだが、待望のルーキーの初勝利により、逆襲が始まるかもしれない。
【写真】初勝利インタビューで涙を流す佐野ひなこ
この日、佐野はKADOKAWAサクラナイツの阿久津翔太（日本プロ麻雀連盟）、U-NEXT Piratesの仲林圭（日本プロ麻雀協会）、EARTH JETSの石井一馬（最高位戦）と、各団体のタイトルホルダーと相まみえた。
この日、1試合目に監督・茅森早香（最高位戦）がラスに沈むなど、これまで厳しい展開が続く「2024‐2025」シーズン王者チームだが、待望のルーキーの初勝利により、逆襲が始まるかもしれない。