旅行先のホテルで、プリクラの機械を見かけた家族たち。わんちゃんと一緒に思い出の写真を撮ろうと思ったところ、思わぬ出来になったようで…？

投稿を見た人からは、「一緒に撮れるのって、素敵な思い出になりますよね」「へぇ！こんなのあるんだ」と反応が寄せられることに。再生回数は43万回を超え、反響を呼んでいます。

【動画：大型犬と『プリクラ』を撮ってみた結果→『可愛いプリができる』と思ったら…想像と違う『出来栄え』】

ホテルのプリクラ機で記念撮影をすることに

TikTokアカウント『a_m_bach』に投稿されて反響を呼んでいるのは、ゴールデンレトリバーの『バッハくん』が家族と一緒にプリクラを撮った時の光景。

その日、バッハくんと家族たちは、旅行先のホテルで『わんちゃんと一緒に撮れるプリクラ機』を発見。そこで、バッハくんたちは旅行の思い出にプリクラを撮ることにしたといいます。

初めて見るプリクラ機の撮影ブースに慎重そうに入って行くバッハくん。人生初のプリクラは、いったいどんな仕上がりになるのでしょうか？

初めてのプリクラ機にソワソワ…

撮影ブースの中に入ったバッハくんは、見慣れない機械にソワソワ。興味津々にブース内を見回していたといいます。

そんなバッハくんを落ち着かせながら、機械にお金を入れる飼い主さん。バッハくんの『初めてのプリクラ体験』スタートです。

気になる出来上がりは…？

プリクラ機にお金を投入して、いざ撮影スタート！飼い主さんが手際よくタッチパネルを押して、撮影の準備をしてくれます。

準備が終わったら、お待ちかねの撮影タイム。飼い主さんたちの間に座って、バッハくんもスタンバイOK。この日はバッハくんのお誕生日が近かったため、『Birthday』というフレームで撮影です。

そして出来上がったプリクラを見てみたところ…なんと、主役であるはずのバッハくんは、カメラとは全く違う方向を向いていたそう！

そのうえ、なぜか表情は目を見開いて驚いているかのよう。

いったい、この時バッハくんは何を見ていたのか…予想していた出来とは少し違うけれど、思わず笑顔になってしまう思い出を作ってくれたバッハくんなのでした。

そんなバッハくんの初めてのプリクラ体験の様子には、「わんちゃんとプリクラなんて羨ましい！」「こういうの後で見返すといい思い出」「浴衣着てるのかわいい♡」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『a_m_bach』では、そんなバッハくんの旅行の思い出や、おうちでの出来事が綴られています。バッハくんのお利口な姿や可愛い表情に癒やされますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「a_m_bach」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。