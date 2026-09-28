「たぶんみなさんの想像の20倍くらい落ち着きがない」ーー。



【動画】まるで倍速再生！さすがに落ち着きなさすぎる（笑）

そんなコメントとともにXに投稿された元保護猫の動画が爆笑を誘っています。映っているのは、ソファの上にチョコンと座る「ろでむ」くん（1歳6カ月・男の子）です。



動画が始まると、いきなり頭をぐるりと1回転させるダイナミックな動きを披露！



その後も、まんまるの目を輝かせながら首を左右にクイックイッと小刻みに振ったり、ペロッと舌を出してみせたりと、目まぐるしく表情を変えていきます。



じっと止まることなく周囲に視線を走らせていたろでむくんですが、次の瞬間、何かにロックオン！ お尻をフリフリと揺らして狙いを定めると、勢いよくソファから画面手前へとダイブしていきました。



わずか十数秒の間に繰り広げられる目まぐるしいアクロバティックな動きと愛くるしい表情変化に、1.5万件を超える「いいね」が集まり、



「かわいすぎwww」

「初めて見た、ドパネコ」

「倍速再生かと思ったw」

「猫、定期的にこうなる」

「猫はこれぐらいのほうがおもしろい」

「昔の無声映画みたいな落ち着きのなさでかわいすぎます（笑）」



など、目を奪われる人が続出しています。



「また変なことしてる」奇想天外な動きは日常茶飯事！？

飼い主の、もちしんろでむさん（@zqbo00）によると、撮影時は「とにかく毎回動きがコミカルなので、普通にカメラを向けていただけなんです」とのこと。



あごや胸元を気にしているかのようにも見えましたが、「何かを気にしているわけではなく、これが我が家での通常運転です」と飼い主さん。その奇想天外な挙動に「またおかしなことしてるなぁ」と温かい目で見守っていたといいます。



ダイナミックにソファから跳び出し、画面外へ猛ダッシュしていったろでむくんですが、その後の様子を尋ねると「何事もなかったかのような顔で戻ってきて、普通に座ってゴロゴロしていました」と一転してリラックスモードに。嵐のような暴走から一瞬で甘えん坊に戻るギャップもたまらない魅力です。



そんなろでむくんの普段の性格は「とにかくやんちゃ」。人見知りは一切せず、「賢いところもありますが、どこか少しマヌケな一面もあります」と飼い主さん。一緒に暮らすもう1匹の元保護猫「おもち」ちゃんとは真逆の性格だそうで、それぞれの個性の違いが日常をよりにぎやかに彩っています。



予測不能な行動で楽しませてくれたかと思えば、ふと寄り添って甘えてくるろでむくんの天真爛漫な姿は、これからも家族の毎日にたくさんの笑顔と癒やしを届けてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）