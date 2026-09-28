第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）の公式は28日、公式サイトを更新。9月26日に愛知・岡崎中央総合公園野球場で行われた野球競技のチャイニーズ・タイペイ-日本戦において、会場入口などに旭日旗などを例示し「持ち込み禁止」を案内する不適切な掲示を行っていたとして謝罪した。

同競技では、会場入り口に「上記の旗は持ち込めません」として旭日旗、台湾国旗の持ち込みを禁止する案内を掲示。この対応が物議を醸していた。

試合から2日が経ったこの日、公式が「野球競技会場における不適切な掲示についてのお詫び」を公式サイトに掲載した。

公式によると、大会の円滑な運営のため、観客に一定の禁止事項を設けており「参加国以外の国旗を掲げること」も禁止行為として案内していると説明した。

一方で「当然、旭日旗は持ち込み禁止の対象ではなく、現場の誤った認識により掲示したもの」と説明。「観客の皆様に不快な思いを抱かせる結果となったことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後については「旭日旗の扱いにつきましては、全競技会場へあらためて周知徹底を行い、今後、同様なことが生じないよう努めてまいります」と主張した。