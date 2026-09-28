診療時間を10分過ぎた患者が「どうしても診てもらいたいんですが」→看護師に確認したら「あなた時間分からないんですか！」とキレられた受付女性

病院の受付業務は、マニュアル通りに対応しても理不尽な目に遭うことがあるようだ。投稿を寄せた近畿地方の40代女性は、様々な診療科がある総合病院で働いている。

「午前の終了時間は11時半なのですが、救急指定病院でもある為、急患等にも対応しています」

ある日、午前の終了時間を10分過ぎた頃、慌てて入って来た患者が受付に来たという。（文：篠原みつき）

「目薬が無くなって、どうしても診てもらいたいんですがもう無理ですか？」

患者は受付でこう訴えた。

「目薬が無くなって、どうしても診てもらいたいんですがもう無理ですか？」

女性はひとまず診療時間がすでに過ぎている事を患者に伝えた。だが、「それでも10分ほど遅くなっただけなのにダメなんですか？」と食い下がられたため、「看護師に確認します」と伝えて待ってもらう事にした。眼科担当の看護師に電話して事情を説明したところ、返ってきたのは強烈な反応だった。

「診療時間過ぎてますよ！あなた時間分からないんですか！っていうぶった斬る言葉でした！」

この対応に、女性は内心で猛反発した。

「いやいや私、説明しましたよね？患者さんにも時間が過ぎている事は言っています。それでも受付だけで断るのではなく、看護師の指示を聞いてからと言うマニュアルに沿った対応をしたのに、何でそんな心ない一言で、ぶった斬るん？断るのはこっちなんやけど！ってめちゃくちゃ理不尽でした！！」

「ここでも心ない一言を言われ、ダブルパンチをくらいました！！」

看護師の指示に従って、診察を受けられないことを患者に伝えると、ここでもクレームが入ってしまう。

「たった10分過ぎただけで目薬のひとつも出してくれないって病院ってきいて呆れるわって、ここでも心ない一言を言われ、ダブルパンチをくらいました！！」

板挟みになった女性は、「私自身も患者だったらこんな病院二度と来るか！！って思う看護師の対応でした」と不満を隠さない。さらに、日頃の状況についても苦言を呈している。

「自分達は早く来ている患者を2時間以上待たし、診療時間を伸ばし、会計が診察時間を大幅に超えてお昼にも行けない状況を看護師は知らないですか？って言いたい！！」

双方の怒りを買ってしまった理不尽さに、怒りが収まらない様子だ。

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