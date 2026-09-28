◇インターリーグ カブス-レッドソックス（2026年9月27日 セントピーターズバーグ）

カブスのアレックス・ブレグマン内野手（32）が27日（日本時間28日）、レッドソックス戦に「2番・DH」で先発出場。初回に27号先制2ランを放った。

初回、先頭のPCAことピート・クローアームストロングが中前打で出塁すると、2番・ブレグマンは相手先発・ホークの初球、やや低めのシンカーを完璧に捉えた。打球は左中間スタンドに一直線。先制2ランで先発・今永昇太を援護した。

ブレグマンは20日（同21日）のレッズ戦で次打者として備えていた際、前の打者・ブッシュのファウルが左頬付近に直撃。顔面の複数箇所を骨折した。ただ、ポストシーズン出場のため、手術を受けず、負傷者リスト（IL）入りもしなかった。25日（同26日）のレッドソックス戦で実戦復帰。まだ左目付近は青く腫れているものの、ダイヤモンドを一周する際には笑みも見られた。

この日の試合はレギュラーシーズン最終戦。当初はレッドソックスの本拠、マサチューセッツ州ボストンのフェンウェイ・パークで行われる予定だったが、米国東海岸では週末にかけて発達した低気圧による大型の嵐（ノーイースター）によって激しい暴風雨が予想されており、レッドソックス、カブス両球団が継続的に協議した結果、試合会場変更が決定。レイズの本拠であるフロリダ州セントピーターズバーグのトロピカーナ・フィールドで行われることとなった。