◇ナ・リーグ パドレス10-7ダイヤモンドバックス（2026年9月26日 サンディエゴ）

パドレスは26日（日本時間27日）、本拠で同地区のダイヤモンドバックスに快勝し、ワイルドカード1位を確定。ワイルドカードシリーズ（WCS）の本拠での開催権を確保した。松井裕樹投手（30）は2番手としてリリーフ登板し、今季5勝目を挙げた。

3-4と逆転された直後の4回、チームリーダーが一振りで球場に歓喜を呼び起こした。安打と四球で1死一、二塁の好機を作ると打席にはマチャドが入った。ダイヤモンドバックス4番手・カブレラの投じた外角カットボールを叩くと、ライナー性の打球は右翼席へと飛び込む30号逆転3ランとなった。大歓声に包まれて生還したマチャドはベンチでお祭り騒ぎのナインと喜びを分かち合った。

松井は3-4の4回2死一塁の場面で先発・ビューラーの後を受けて登板。ヌートバーをスライダーで見逃し三振に仕留めると、直後にマチャドの逆転弾が生まれた。今季は54試合目の登板で5勝1敗1セーブ11ホールド、防御率1.83となった。

チームは悲願のワールドシリーズ初制覇に向け、29日（同30日）から本拠・ペトコパークでワイルドカード2位が決定したカブスと戦う。