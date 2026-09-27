【群馬県太田市・義母殺害事件】三原理稀容疑者(30)が公開手配。元警視庁刑事が明かすストーカー事件の背景
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、自身のYouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」で「【群馬太田市・義母(52)刺○事件】元DV夫・三原理稀（30）が逃亡、公開手配。元警視庁刑事が解説」と題した動画を公開した。群馬県太田市で発生した義母殺害事件について、指名手配中の三原理稀容疑者の行動や事件の背景を専門家の視点で解説している。
事件は9月25日午後0時20分ごろ、群馬県太田市の住宅で発生した。この家に住む長女からの通報で警察が駆けつけると、母親の手塚由佳さん（52）が数十カ所の切り傷などを負い、死亡しているのが見つかった。長女と長男が帰宅した際に男と鉢合わせ、長男も後頭部などを切られ負傷している。警察は長女の元夫である三原容疑者（30）を殺人未遂の疑いで全国に指名手配した。
小比類巻氏は公開された三原容疑者の顔写真に注目し、左耳のチェーンピアスや胸元の開いた服装などを指摘。一般的な証明写真とは異なる違和感を挙げ、「突発的で衝動的な性格」がうかがえると分析した。また、防犯カメラに捉えられた逃走時の姿が靴を履かず「靴下のまま」であった点について、「家の中に上がり込んでいる時に鉢合わせになり、慌てて逃げたのではないか」と推測。行動そのものが非常に突発的であると指摘した。
さらに、長女が今年6月から警察へ相談し、事件前日にも避難の指導を受けていた経緯を説明。DVやストーカー事案において、被害者本人ではなく周囲の家族が標的にされるケースの危険性を強調した。
依然として逃走を続ける三原容疑者について、小比類巻氏は「心理的に追い詰められている」として、一般市民にも警戒を促している。事件の早期解決に向け、少しでも不審な人物を見かけた際は、情報提供先の太田警察署（0276-33-0110）や110番への速やかな通報が求められる。
事件は9月25日午後0時20分ごろ、群馬県太田市の住宅で発生した。この家に住む長女からの通報で警察が駆けつけると、母親の手塚由佳さん（52）が数十カ所の切り傷などを負い、死亡しているのが見つかった。長女と長男が帰宅した際に男と鉢合わせ、長男も後頭部などを切られ負傷している。警察は長女の元夫である三原容疑者（30）を殺人未遂の疑いで全国に指名手配した。
小比類巻氏は公開された三原容疑者の顔写真に注目し、左耳のチェーンピアスや胸元の開いた服装などを指摘。一般的な証明写真とは異なる違和感を挙げ、「突発的で衝動的な性格」がうかがえると分析した。また、防犯カメラに捉えられた逃走時の姿が靴を履かず「靴下のまま」であった点について、「家の中に上がり込んでいる時に鉢合わせになり、慌てて逃げたのではないか」と推測。行動そのものが非常に突発的であると指摘した。
さらに、長女が今年6月から警察へ相談し、事件前日にも避難の指導を受けていた経緯を説明。DVやストーカー事案において、被害者本人ではなく周囲の家族が標的にされるケースの危険性を強調した。
依然として逃走を続ける三原容疑者について、小比類巻氏は「心理的に追い詰められている」として、一般市民にも警戒を促している。事件の早期解決に向け、少しでも不審な人物を見かけた際は、情報提供先の太田警察署（0276-33-0110）や110番への速やかな通報が求められる。
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。