長女による警察への事前相談と事件前日の避難指導

元警視庁刑事が解説する勾留決定の盲点。timelesz猪俣容疑者が「釈放されない」知られざる背景

元警視庁刑事が解説する「ドパガキ」の正体。犯罪者に共通する「目先の欲求優先」の心理構造が分かる

元警視庁刑事が解説、猪俣容疑者釈放の裏にある「被害者の心理変化」と司法のリアル

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。